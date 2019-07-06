Роскосмос планирует использовать ракету «Воевода» для коммерческих космических пусков

Красноярск, 6 июля. Роскосмос планирует использовать межконтинентальные баллистические ракеты для коммерческих запусков гражданских спутников. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Рогозин в ходе визита на «Красноярский машиностроительный завод».

По его словам, снимаемые с боевого дежурства межконтинентальные баллистические ракеты могут быть использованы для запуска гражданских спутников на орбиту Земли. В настоящее время в ведомстве рассматривают вариант использования баллистических ракет «Воевода».

«Мы вполне могли бы ее адаптировать под проекты, связанные с выведением небольших космических аппаратов на гражданские орбиты. Вопрос обсуждается. Надо именно такой способ распространить на все боевые ракеты, которые будут выводиться из боевого дежурства», — пояснил Рогозин.

Он также добавил, что новые российские баллистические ракеты создаются с учетом их дальнейшего использования в мирных целях. Данный принцип был воплощен в жизнь при создании перспективно стратегического ракетного комплекса «Сармат».

Ранее стало известно, что Роскосмос заказал производство двух ракет «Союз-2.1б», которые будут использованы для доставки космических аппаратов на орбиту Земли. Ракеты буду использованы для запуска спутников «Смотр-Р1» и «Метеор-М». Ракета для спутника «Смотр-Р1» будет стоить 1,38 миллиарда рублей, ее строительство завершится в ноябре 2020 года. Ракета-носитель для спутника «Метеор-М» обойдется Роскосмомсу в 1,44 миллиарда рублей, она будет построена к сентябрю 2021 года.