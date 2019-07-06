Стало известно, где пройдет прощание с режиссером-документалистом Двинским

Москва, 6 июля. Российский режиссер-документалист Владимир Двинский скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщила его дочь Анна на своей странице в Facebook.

Анна Двинская уточнила, что ее отец ушел из жизни вечером 5 июля. Прощание с Владимиром Двинским пройдет сначала в Израиле, а затем в Москве. О датах дочь режиссера пообещала сообщить дополнительно. Причина смерти документалиста не уточняется.

В комментариях пользователи Facebook выразили соболезнования Анне Двинской. Дочь режиссера поблагодарила всех за поддержку.

Владимир Двинский родился в Москве 18 декабря 1940 года в семье журналиста, режиссера, сценариста и автора многочисленных путеводителей по столице Эммануила Двинского. Образование получил во ВГИКе. Владимир Двинский работал в качестве режиссера на студиях Беларусьфильм и Центрнаучфильм. За свою карьеру снял более 50 картин. Среди работ режиссера такие фильмы, как «Мир вам!», «В субботу я — король!», «Жила-была Одесса» и «Трамвай-воспоминание».

Также Владимир Двинский успел попробовать себя в качестве актера: он сыграл нотариуса в сериале «Next 2», в котором снялся Александр Абдулов.

Двинский был действующим членом российской академии кинематографических искусств «Ника», а также председателем правления Московского еврейского культурно-просветительного общества (МЕКПО), сообщает телеканал «360».