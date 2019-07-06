Прокуратура назвала основную версию ЧП с катамараном в Черном море

Краснодар, 6 июля. Следователи называют перегруз судна основной версией ЧП с катамараном в Черном море около Джубги. Об этом рассказал заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

«Основная версия — перегруз судна», — сказал он.

Козлов добавил, что капитан катера не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом. Катамаран, по его словам, находится в том же месте, где и затонул после инцидента. Угрозы для судоходства он не представляет, следов разлива нефтепродуктов на месте не зафиксировано, указал специалист.

«Проводится обследование судна для решения вопроса о его подъеме», — рассказал он.

Трагедия в Краснодарском крае произошла накануне в 100 метрах от берега. На борту судна находились 43 человека, в результате инцидента два человека погибли. Полицейские задержали капитана прогулочного катамарана, перевернувшегося в Черном море, владелец судна также задержан.

По последним данным, госпитализация пострадавшим при ЧП не понадобилась. Врачи оказали им помощь на месте: серьезных травм не было, в основном — ссадины и царапины.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как заявил ранее руководитель компании-изготовителя судна и разработчик его проекта Дмитрий Сребный, на борту судна могут находиться максимум 20 человек, однако владелец катамарана допустил критичный перегруз в два раза.

Причиной трагедии, по его словам, мог стать заход воды на палубу, после чего началась паника.