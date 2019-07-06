Жители Германии выступили за отмену санкций против России

Берлин, 6 июля. Мнения жителей Германии относительно антироссийских санкций разделились на два лагеря: на западе страны большинство считает, что их нужно сохранить, на востоке высказались за отмену ограничительных мер. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Kantar Emnid.

Согласно итогам исследования, проведенного по заказу журнала FOCUS, 54% жителей Восточной Германии поддерживают отмену санкций против Москвы. На западе ФРГ их позицию разделили 32% респондентов.

По всей европейской стране за отмену санкций против РФ выступили 36% опрошенных. 41% респондентов полагают, что ограничительные меры стоит оставить в силе, 23% затруднились с ответом на поставленный вопрос.

Согласно полученным данным, за снятие санкций выступали в основном сторонники «Альтернативы для Германии» (65%) и Левой партии (53%). В опросе принимали участие около тысячи граждан страны с 25 по 26 июня.

Напомним, Европейский союз ввел санкции в отношении России после воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Российская сторона неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада. В ответ на экономическое давление Россия ввела ответные санкции, запретив импорт некоторых видов продукции, в том числе продуктов питания из ряда стран Европы, Северной Америки и Азии. Также в Москве неоднократно заявляли, что санкции западных стран идут лишь на пользу российской экономике.

При этом многие европейские политики начали высказываться за нормализацию отношений с Россией и за отмену санкций в ее отношении. Так, заместитель министра иностранных дел республики Манлио Ди Стефано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подчеркнул, Италия заинтересована в смягчении санкции против России.

Ранее стало известно о том, что словацкий депутат Петер Марчек внесет на рассмотрение парламента страны резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и налаживания отношений с Москвой.