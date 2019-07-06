Опубликован топ-5 самых дешевых иномарок в России

Москва, 6 июля. Эксперты портала Daily-Motor.ru представили топ-5 самых дешевых иномарок в России за июль этого года.

Специалисты отметили, что с июня ситуация не сильно изменилась. На первом месте по-прежнему держится бюджетный седан Datsun on-DO. В июле его можно приобрести за 485 тысяч рублей, что на 5 тысяч рублей дороже его предыдущей цены.

Второе место досталось хэтчбеку Datsun mi-DO. Эта модель также подорожала на 5 тысяч рублей. На сегодняшний день ее можно приобрести за 550 тысяч рублей. Эксперты уточнили, что это минимальная стоимость.

Тройку лидеров замыкает Renault Logan. Он будет чуть дешевле, чем другой французский автомобиль — хэтчбек Renault Sandero. В целом за каждый из автомобилей будущему владельцу придется раскошелиться на 569 тысяч рублей при приобретении базовой комплектации.

Топ-5 замыкает корейский городской автомобиль Kia Picanto. В июле этого года в стартовой комплектации модель можно приобрести по цене от 629,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что японская компания Datsun, выпускающая в России автомобили на базе моделей «АвтоВАЗа», увеличила стоимость моделей on-DO и mi-DO во всех комплектациях. Специалисты портала «Цена Авто» зафиксировали повышение цен на автомобили Datsun на 5 тысяч рублей, то есть на 0,7–1% от прежней цены.

Эксперты подчеркнули, что это уже второе подорожание автомобилей Datsun в текущем году. В январе автомобили этой марки подорожали на 9-16 тысяч рублей.