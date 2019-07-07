Трагедия в Баренцевом море. Тема недели. ФАН-ТВ

«Мужайтесь и крепитесь»: призыв митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия на панихиде в Кронштадтском морском соборе звучит в эти дни как символ боли и единения всей России в общем горе. В храмах необъятной страны поминают новопреставленных российских подводников, погибших в Баренцевом море. Слова сочувствия и скорби приходят со всего мира. Соболезнования семьям моряков выразили президент России Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, премьер-министр Британии Тереза Мэй, представители Евросоюза и посольства США в России, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Папа Римский Франциск, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов…

«Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами», — принес свои соболезнования врио губернатора Северной столицы.

Для многих этот морской поход оказался последним. Трагедия произошла первого июля в российских территориальных водах. По информации министерства обороны России, на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. Из 25 членов экипажа погибли 14 человек. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, которую провел Владимир Путин, стало известно, что среди погибших подводников было два Героя России.

«Экипаж — высокопрофессиональный, из 14 погибших семь — капитаны первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», — отметил верховный главнокомандующий.

Президент поручил российскому министру обороны лично вылететь в Североморск. Уже на месте, заслушав доклады членов специально созданной комиссии о причинах ЧП, Сергей Шойгу доложил о ситуации. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания в аккумуляторном отсеке сверхмалой подводной лодки у моряков оставались считанные секунды для принятия единственно верного решения.

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — пояснил глава оборонного ведомства.

Геройский поступок, практически точь-в-точь повторяющий сценарий фильма Владимира Хотиненко «72 метра», совершил капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Именно он спас гражданского специалиста. Как в лучших патриотических кинолентах и любимых мальчишками с детства книгах «о доблести, о подвигах, о славе», моряки совершили жертвенный подвиг, получив смертельное отравление продуктами горения. Ценой собственных жизней экипаж ликвидировал очаг возгорания, спас товарищей и уникальный глубоководный аппарат. В подобной же ситуации, при пожаре, 30 лет назад подводная лодка «Комсомолец» затонула в Норвежском море. Флот страны потерял единственную представительницу проекта «685» «Плавник», гордость СССР.

Погибшие в Баренцевом море офицеры Военно-морского флота России были военнослужащими войсковой части 45707 в Петергофе, знаменитом пригороде Северной столицы. Еще один местный повод для гордости — тот самый уникальный отряд гидронавтов, который занимался научно-исследовательской деятельностью в Арктике. К слову, часть непосредственно подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны. Погибшие офицеры служили в Североморске Мурманской области, где дислоцируются атомные подводные лодки, которые выполняют функцию носителей глубоководных аппаратов. По сути, это ожившая фантастика Жюля Верна: способность погружения у таких современных чудо-субмарин — до 6000 метров, хотя на практике они обычно спускаются на три тысячи. На одной из таких атомных глубоководных станций, предназначенной для батиметрического изучения придонного пространства и дна Мирового океана, проще говоря — исследования подводного рельефа — в интересах ВМФ России, и возник пожар.

Некоторые СМИ с легкой руки агентства Рейтер поспешили распространить фейковую информацию департамента ядерной опасности Норвегии о мифическом взрыве газа на глубоководном аппарате. Якобы об этом Осло оповестило само министерство обороны России. Норвежские власти как будто даже проверили уровень радиации, но аномально высоких показателей в районе ЧП и не обнаружили. Наше военное ведомство на это сообщило, что никаких уведомлений норвежской стороне не направляло, а после и сами норвежцы признались, что их неправильно поняли.

Министерство обороны России ответственно заявляет: вооружений на глубоководной станции не было. Хотя она и принадлежит к военному министерству, выполняет исключительно миротворческую миссию. Разумеется, разглашать все подробности ЧП на секретном объекте ведомство не имеет права. Правила военной тайны едины для всего мирового сообщества. К тому же, детали трагедии могут быть понятны и полезны лишь узким специалистам. Но суть происходящего Сергей Шойгу озвучил: благодаря усилиям экипажа удалось избежать серьезной экологической катастрофы. Ведь если бы огонь перекинулся на ядерную энергетическую установку — радиоактивного выброса было бы не избежать.

Оставшиеся в живых подводники отбуксировали лодку на базу в закрытый город Гаджиево, неподалеку от Североморска, где ее обследуют специалисты. Создан штаб, привлечены конструкторы, представители военпрома, для того чтобы оценить объем, сроки ремонта и восстановления лодки. Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки вернуть глубоководный аппарат в строй, на службу Родине.

«Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата», — подчеркнул министр.

Теперь следствию, которое возглавил главком Военно-морского флота, предстоит установить точные причины пожара. По факту гибели подводников уже идет проверка. Военное ведомство сообщило, что среди погибших членов экипажа - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Многие — потомственные моряки, знающие с пеленок от отцов и дедов о риске, сопряженном со службой Отечеству, а, значит, готовые в любую минуту исполнить евангельскую миссию, «положив душу свою за друзей своих».

«Я хорошо понимаю, как это все бывает. Чтобы уходить в плавание, надо быть человеком очень храбрым — океан не прощает ничего. А для того, чтобы уходить в плавание на подлодке, надо быть человеком героическим по определению. Так было, так есть, и так будет. Мир памяти вашей, ребята», — поделился своим мнением о случившемся политолог Евгений Сатановский.

Такая высокопрофессиональная команда была собрана для выполнения сверхсложных задач. У каждого погибшего из этого золотого состава — по несколько престижных наград. Теперь героев представят к государственным наградам посмертно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. За мужество и героизм при исполнении воинского долга четверо удостоились звания Героев России, еще 10 членов экипажа награждены орденом Мужества. Семьям погибших в Североморске героев окажут всю необходимую помощь.

«Будет, безусловно, оказана вся необходимая помощь, какая у нас положена, с одной стороны, по всем нашим положениям и законам, с другой стороны, по нашему долгу перед погибшими моряками. Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто еще учится, и, конечно, достойного проживания — как это делалось ранее по нашему печальному прошлому опыту. Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни», — подтвердил Сергей Шойгу.

Уже сейчас в городах России и даже за ее пределами образовались стихийные мемориалы: в память о погибших несут цветы и зажигают свечи жители Мурманска и Севастополя, Вилючинска и Донецка… Люди, чья жизнь связана с флотом, восприняли гибель подводников, как личное горе. Это, как в знаменитой песне «Экипаж — одна семья». Имя капитана первого ранга Дениса Опарина, погибшего на глубоководном аппарате в Баренцевом море, присвоят школе в Мурманской области, где он учился. Мемориальная доска с именами погибших будет установлена в Кронштадтском морском соборе. Возможно, придут сюда и дети Дмитрия Соловьева: супруга погибшего моряка ждет третьего ребенка.