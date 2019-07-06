Фильм «Маска» могут переснять с женщиной в главной роли

Москва, 6 июля. Фильм «Маска» 1994 года могут переснять с женщиной в главной роли, об этом рассказал американский продюсер Майк Ричардсон.

«Я хотел бы видеть отличного комика в этой роли. Я уже даже знаю кого, но не буду пока называть ее имя», — приводит слова Ричардсона EW.com.

Продюсер отметил, что актриса еще не дала согласия на съемку в новой версии комедийного фильма. При этом Ричардсон добавил, что уже есть некоторые идеи для сценария будущей киноленты.

Комедия «Маска» вышла на экраны в 1994 году, главную роль в фильме сыграл Джим Керри. Картина имела огромный успех: комедия собрала 351 млн долларов в прокате. Кроме того, роль неудачливого банковского клерка Стэнли Ипкисса прославила Керри.

Стоит отметить, что в последнее время стало популярно переснимать легендарные фильмы, где главного персонажа-мужчину заменяют на женщину. Ранее на экраны вышел фильм Гэри Росса «8 подруг Оушена», где главные роли исполнили женщины.