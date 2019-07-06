Шредер заявил, что Трамп ищет вассалов, а не партнеров

Берлин, 6 июля. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер раскритиковал политику президента США Дональда Трампа. Американский лидер ищет себе не партнеров, а вассалов, заявил Шредер в интервью газете Handelsblatt.

«Опасно в Трампе то, что он пытается даже друзьям и союзникам предписывать, что делать в политическом и экономическом плане», — отметил экс-глава правительства Германии.

Шредер в очередной раз возмутился действиями посла США в ФРГ Ричарда Гренелла.

«Как смеет американский посол открыто критиковать германский оборонный бюджет или атаковать автомобильную промышленность?!», — негодует бывший канцлер Германии.

По словам Шредера, он хотел бы, чтобы правительство ФРГ каким-нибудь образом дало бы понять послу, что его не касаются эти вопросы.

«Мы все же не банановая республика», — подчеркнул экс-канцлер.

По мнению бывшего федерального канцлера Германии, Трамп «преднамеренно разрушает» мировую экономическую систему «под флагом свободы и рыночной экономики». Кроме того, Шредер отметил, что сейчас в мире происходит переоценка политических сил. Он подчеркнул, что с одной стороны расположись США, а с другой — «полная сил Азия, в которой доминирует Китай». Экс-канцлер ФРГ считает, что ни Германия, ни Франция по отдельности не смогут утвердиться между Штатами и Азией. По мнению Шредера, занять эту позицию способна только единая Европа. Бывший канцлер ФРГ отмечает, что европейские государства окажутся среди «игроков третьего класса», если им не удастся сплотиться.

Также Шредер выступил против чрезмерной критики Китая. Он считает, что постоянные нападки на Поднебесную преувеличены.