Xiaomi уличили в плагиате видеоролика Apple для рекламы Mimoji

Пекин, 6 июля. Китайская компания Xiaomi представила анимированные аватары Mimoji. Пользователи Сети упрекнули производителя в копировании идеи Apple Memoji.

Xiaomi представила Mimoji — рисованные объемные изображения лица пользователя — вместе с новым смартфоном CC9. Пользователи уличили компанию в плагиате: мало того, что аватары копируют идею Apple, так еще и производитель изменил в названии функции лишь одну букву.

Xiaomi жестко ответила на критику в свой адрес, заявив, что разработка компании значительно отличается от системы Apple. Однако позже выяснилось, что Xiaomi использовала в онлайн-магазинах JD.com и Suning видеоролики Apple, заменив в них лишь одну букву и добавив надписи на китайском.

Глава Xiaomi Лей Цзунь был вынужден извиниться за недоразумение и инициировать расследование. В пресс-службе Xiaomi сообщили, что сотрудники компании загрузили неправильный контент, пишет портал ixbt.com.

Ранее Xiaomi показала лимитированную версию смартфона Redmi K20 для фанатов «Мстителей» — Marvel Hero Limited Edition. В ограниченный тираж входят: оригинально оформленный гаджет, голубой чехол с логотипом «Мстителей» и металлическая SIM-карта.