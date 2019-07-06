Сирия, 6 июля. Боевики «Джейш Магавир ат-Таура» тренируются на американской базе Ат-Танф, в Хаме САА обстреляна из «Града». На севере Ирака убито 2 курда в результате авианалета турецких ВВС. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по расположениям джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку боевиков «Тахрир аш-Шам» на северо-западе Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает расположения сирийской армии из РСЗО «Град» в Хаме.

Курды: потеряли двух человек на севере Ирака в результате атаки турецких ВВС.

ВС Турции: нанесли авиаудары по расположениям «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака.

Международная коалиция: проводят совместные учения с «Джейш Магавир ат-Таура» военной базе США Ат-Танф в Хомсе.

Провинция Хомс

Как сообщил местный источник новостей в Twitter syriapost1, боевики «Джейш Магавир ат-Таура» проводят совместные учения с силами международной коалиции на американской базе «Ат-Танф» на юге провинции Хомс. Источники, близкие к «умеренной оппозиции» сообщают, что совместные учения были проведены в свете растущего количества нападений и диверсий боевиков «Исламского государства»1 в провинции. Напомним, что «Джейш Магавир ат-Таура» - спонсируемое США и спецслужбами Великобритании и Иордании формирование, выступающее против правительства САР. В настоящее время боевики держат в блокаде лагерь для беженцев «Эр-Рукбан», который расположен поблизости от базы «Ат-Танф». Боевики грабят конвои гуманитарной помощи для беженцев, вербуют мужчин из лагеря в свои ряды и вымогают деньги.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армии (САА) продолжает прочесывать поселки на востоке провинции, разыскивая причастных к нападениям ИГИЛ1. В поселке Аль-Курия отрядом САА было задержано несколько человек, подозреваемых в соучастии организации нападений в пустыне на конвои и контрольно-пропускные пункты сирийской армии, о чем сообщил новостной портал Deir Ezzor 24.

Провинция Идлиб

Военные самолеты армии Сирии нанесли удары в районе поселка Маарат-Матер, у города Хиш, Шейх-Мустафа, и Аль-Накир, как сообщил новостной портал Masar Press Net. Второй вылет самолеты ВВС Сирии нанесли авиаудары по расположениям джихадистов в районе склонов гор Аль-Арбейн, как передает Twitter-канал Idlib Plus. Точечные удары были также нанесены по кирпичному заводу в городе Саракиб, который использовали как свой штаб боевики.

Провинция Хама

После разгрома у поселка Хамамият боевики альянса «Тахрир аш-Шам» атаковали отряды правительственной армии, расположенные в военном лагере Брейдидж. Боевики обстреляли позиции САА из реактивных систем залпового огня «Град», как передал новостной канал Masar Press Net. В ответ армия открыла огонь по расположениям джихадистов, информации о потерях среди джихадистов или САА пока не поступало.

Ирак

Сегодня днем ВВС Турции в очередной раз нанесли удары по объектам «Рабочей партии Курдистана» на северо-западе Ирака. По сообщениям турецким источников пострадало не менее двух бойцов РПК. Курдский источники в ответ выпустили заявление, что ими были ликвидировано около десяти турецких солдат в провинции Киркук, о чем сообщает портал ANHA.

1 Организация запрещена на территории РФ.