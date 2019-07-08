Частный суд и жилищные «частности»: чем платили слугам молдавские олигархи? Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей, журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае 2019 года. В связи с чем он начал работу над документальным циклом «17 мгновений молдавской весны» — так как в режиме реального времени параллельно с публикациями нашего «сериала» власть этой весной в Молдавии поменялась.

Помогали же ему в работе сами местные жители, присылающие (до сих пор) материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть, по сути, на наших глазах разворачивается беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

В прошлой главе я упомянул судебного исполнителя из Кишинева Николая Пашу, специализирующегося на незаконном отъеме недвижимости у простых граждан в интересах подручных Влада Плахотнюка — олигарха, еще не так давно единолично управлявшего Молдавией.

Сегодня (специально для удобства работы молдавского следствия, если оно решит начать разгребать «плахотнюковские завалы») я расскажу несколько вопиющих историй про работу таких вот «силовиков на подхвате у олигарха».

Первая история. В конце 2018 года Паша незаконно выселил из молдавского города Крикова (пригород Кишинева) семью Александра Колосова. Николай Паша — муж Родики Паши, учредителя и администратора фирмы Money House, которой упомянутая квартира была отдана в залог под кредит. В принципе, уже все понятно: жена дает в долг, муж-силовик — выбивает.

Идем дальше.

В день выселения семьи Колосовых Николай Паша отказался решать вопрос об урегулировании задолженности перед кредитором, хотя часть суммы у Александра Колосова на тот момент уже была и он уведомил об этом судебного исполнителя. В декабре на мороз были выставлены Александр Колосов, его жена Татьяна, двое их детей, а также мать Александра, Людмила Колосова.

Ее старший сын Андрей — участник войны в Афганистане, погиб при исполнении интернационального долга. Узнав о том, что произошло с матерью героя, Союз ветеранов войны в Афганистане выступил с заявлением, в котором осудил действия Николая Паши. Руководство СВВА РМ намерено обратиться в органы правопорядка с требованием инициировать следствие по этой проблеме и наказать виновных.

Своим официальным ответом от 21.01.2019 года Николай Паша уведомил Александра Колосова о том, что все имущество, которое находится в квартире, пребывает в распоряжении кредитора. Кредитором, как мы помним, является фирма Money House.

На данный момент квартира, о которой идет речь, уже продана, и представители фирмы Money House вывезли все находившиеся там ценности, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч леев. Это бытовая техника, большие суммы денег, которые Александр Колосов специально собрал незадолго до выселения, чтобы погасить задолженность перед кредитором, и т. д. Александр Колосов, узнав о том, что из его квартиры вывозят вещи, отправился туда. На видеозаписях, которые он сделал, в числе представителей фирмы Money House видно лицо некоего Олега Набоки.

И это вторая история. Потому что это имя, а также некто Сергей Катаев, фигурируют в публикации расследования редакции rise.md от 2017 года. Там сказано, что Набока и Катаев вместе с отставным полицейским Юрием Кокырлэ в 2014 году спланировали схему по присвоению земельного участка на улице Тестемицану. Частью плана было убийство простого таксиста Альберта Залымова, который незадолго до того стал, согласно данным расследования rise.md, владельцем этой огромной земельной территории стоимостью 4 млн евро.

На Альберта Залымова этот участок был оформлен по поддельным документам, причем были нарушены права другой компании, в собственности которой находилась эта земля. После оформления земли на Залымова от него попросту избавились, причем сделали это люди, как минимум один из которых имеет самое прямое отношение к Николаю Паше — он работает на фирму, записанную на его жену Родику Паша.

В то время как Юрий Кокырлэ был приговорен к тюремному сроку, Олег Набока и Сергей Катаев по решению суда первой инстанции отделались штрафами (за убийство!). И до сих пор неясно, почему эти двое не сидят в тюрьме.

Вернемся к участку, за который подельник Николая Паши убил Альберта Залымова. По данным упомянутого журналистского расследования, в описываемый период времени на этом участке намеревалась строить свой гипермаркет печально известная компания Kaufland, в интересах которой, кстати, было снесено здание Дворца культуры профсоюзов на Рышкановке.

То есть если кратко: фирмы из «списка Плахотнюка» сносили в Кишиневе крупнейшие ДК, центральный стадион, планировали «грохнуть» дом-музей Пушкина, оформляли землю на случайных людей, которых потом убивали — ради строительства своих магазинов… И этот беспредел продолжался годами.

Для меня совершенно очевидно, что в Молдавии до недавних пор существовала организованная преступная группировка, занимавшаяся незаконным отъемом имущества и даже убийствами, действовавшая в интересах Владимира Плахотнюка.

История третья. В 2017 году Николай Паша осуществил принудительное выселение из квартиры несовершеннолетней дочери жительницы Кишинева Екатерины Томиловой. При этом Паша, равно как и его подельник — судебный исполнитель Якоб Мирон, который занимался процедурой выселения до Паши и, кстати, причастен к многочисленным схемам по отчуждению земельных участков из собственности столичной мэрии, были заинтересованы исключительно в отъеме квартиры, которая была продана с аукциона подставному лицу по цене ниже рыночной.

Ни Якоб Мирон, ни Николай Паша, учитывая то, что в квартире был прописан ребенок, не пытались наладить контакт с должником на предмет возвращения долга из других источников дохода или другого имущества. Насильное выселение девочки произошло, несмотря на наличие у нее официального опекуна, ее отца, которого также вытолкнули взашей из квартиры.

История номер четыре. Про соучастника преступлений Николая Паши — судебного исполнителя Джордже Боцана. Вместе они осуществили незаконное выселение Людмилы Таборэ с тремя детьми из их квартиры в Кишиневе. Предлогом послужил тот факт, что с бывшего мужа Людмилы, Иона Таборэ, необходимо было взыскать долг согласно решению суда.

Но провести взыскание не представлялось возможным, пока Ион отбывал наказание за решеткой. Когда мужчина вышел из тюрьмы, Боцан, а затем Паша, решив, что на «сидельце», то есть на человеке «с прошлым», можно заработать, наложили секвестр, а затем продали подставному лицу всю квартиру, несмотря на то что супруги Таборэ уже давно в разводе и имущество между собой официально поделили.

Боцана и Пашу не остановило и это — Людмила Таборэ и трое детей лишились крыши над головой. Николая Пашу во время незаконного выселения даже не смутил тот факт, что один из детей семьи Таборэ находился в больнице и мать должна была уделять ему гораздо больше внимания и сил вместо того, чтобы в спешке собирать вещи и вывозить их из дому. Органы по защите прав ребенка молчат до сих пор…

Есть и пятая история. Джордже Боцан около 7 лет назад также принимал участие в процедуре выселения семьи Исаенко, жителей Кишинева. Ситуация практически зеркальна проблеме семьи Колосовых: муж с женой, двое маленьких детей и пожилая мать мужа остались без жилья. Здесь Паша действовал уже не как судебный исполнитель, а как частное лицо.

По документам все верно и правильно — Паша дал Максиму Исаенко деньги под залог квартиры (семье было необходимо поправить свое финансовое положение, погасив долги, образовавшиеся из-за долгого отсутствия достойного заработка). По факту же произошло все совсем иначе — Николай Паша где шантажом, а где обманом заставил Максима Исаенко подписать расписку о взятии денег в долг.

Суд первой инстанции удовлетворил иск семьи Исаенко, и пять раз перепроданная квартира должна была вернуться законным владельцам… если бы Николай Паша не подал на апелляцию. АП Кишинева вернула дело обратно в первую инстанцию, где сейчас его будут пересматривать.

Еще раз подчеркну: судебный исполнитель сам дает в долг (а где-то так действует его жена), а потом либо сам, либо с помощью коллег забирает имущество должника. И дело у них поставлено на поток!

«Как же такое стало возможным?» — спросите вы.

Отвечу: судебные исполнители в Молдавии — частные (!), а не государственные, поэтому не гнушаются и «заказами» в надежде урвать себе кусок от чужого имущества. Увы, Николай Паша здесь не исключение. Например, судисполнитель Олег Унгуряну нередко действует в интересах «племянника Плахотнюка» — бизнесмена Владислава Мадана, 8 лет нелегально добывающего строительный песок и гравий в Криулянском районе Молдовы (о нем я уже неоднократно рассказывал).

Чтобы ему не мешал прежний собственник этих земель (там самые богатые в Молдавии месторождения песка), сельхозпроизводитель Михаил Поприцак, Мадан заказал на него уголовные дела у купленных им местных прокуроров и судей — и, конечно же в обход закона, отобрал у него землю. Ну а что поделать: он же «племянник Плахотнюка», ему можно.

Было. Или?

Собственно говоря, у меня (с моим коллегой из Молдавии Николаем Кострыкиным, который помогал мне с этой главой) вопрос один: готова ли новая власть простить весь этот беспредел и произвол — или же расследованию данных преступлений будет дан ход?

Материала у нас много — пусть обращаются.

Первая часть цикла: здесь

Вторая часть цикла: здесь

Третья часть цикла: здесь

Четвертая часть цикла: здесь

Пятая часть цикла: здесь

Шестая часть цикла: здесь

Седьмая часть цикла: здесь

Восьмая часть цикла: здесь

Девятая часть цикла: здесь

Десятая часть цикла: здесь

Одиннадцатая часть цикла: здесь

Двенадцатая часть цикла: здесь

Тринадцатая часть цикла: здесь

Четырнадцатая часть цикла: здесь

Пятнадцатая часть цикла: здесь

Шестнадцатая часть цикла: здесь

Семнадцатая часть цикла: здесь