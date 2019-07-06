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Галкин объяснил высокий гонорар за корпоративы

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Галкин объяснил высокий гонорар за корпоративы

Москва, 6 июля. Юморист и телеведущий Максим Галкин объяснил свои высокие гонорары на корпоративах и других частных мероприятиях.

Галкин обратил внимание, что работает давно. Карьеру артиста он начал в те годы, когда было принято работать качественно, считает он. По его мнению, этот фактор способствовал успеху и профессиональной востребованности.

«Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень, — заявил он в интервью телеканалу «Звезда». — Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе».

По мнению ведущего, артист не должен видеть отличий между выступлениями в огромном концертном зале или на свадьбе. Галкин добавил, что он часто выступает бесплатно в благотворительных целях, но даже в этих случаях устанавливает «высокий уровень юмора или отдачи на сцене».

Ранее в Сети были опубликованы гонорары юмористов за выступления на корпоративах. Топ возглавил Галкин, концерт которого стоит свыше 3,5 миллиона рублей. Затем следуют Александр Ревва, Юлия Михалкова, Евгений Петросян и другие артисты, пишет KP.Ru.

Галкин объяснил высокий гонорар за корпоративы

Из рейтинга гонораров российский юмористов также стало известно, что «Уральские пельмени» готовы работать по бартеру, когда артисты выступают за оплату перелета и отдых в элитном отеле. А артистки проекта Comedy Woman предпочитают бартеру приличный гонорар. При этом Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из этого шоу летают только бизнес-классом, а также просят от 5 тысяч рублей суточных в России до 100 евро за рубежом, а живут в отелях не ниже категории пять звезд.

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