Галкин объяснил высокий гонорар за корпоративы

Москва, 6 июля. Юморист и телеведущий Максим Галкин объяснил свои высокие гонорары на корпоративах и других частных мероприятиях.

Галкин обратил внимание, что работает давно. Карьеру артиста он начал в те годы, когда было принято работать качественно, считает он. По его мнению, этот фактор способствовал успеху и профессиональной востребованности.

«Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень, — заявил он в интервью телеканалу «Звезда». — Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе».

По мнению ведущего, артист не должен видеть отличий между выступлениями в огромном концертном зале или на свадьбе. Галкин добавил, что он часто выступает бесплатно в благотворительных целях, но даже в этих случаях устанавливает «высокий уровень юмора или отдачи на сцене».

Ранее в Сети были опубликованы гонорары юмористов за выступления на корпоративах. Топ возглавил Галкин, концерт которого стоит свыше 3,5 миллиона рублей. Затем следуют Александр Ревва, Юлия Михалкова, Евгений Петросян и другие артисты, пишет KP.Ru.

Из рейтинга гонораров российский юмористов также стало известно, что «Уральские пельмени» готовы работать по бартеру, когда артисты выступают за оплату перелета и отдых в элитном отеле. А артистки проекта Comedy Woman предпочитают бартеру приличный гонорар. При этом Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из этого шоу летают только бизнес-классом, а также просят от 5 тысяч рублей суточных в России до 100 евро за рубежом, а живут в отелях не ниже категории пять звезд.