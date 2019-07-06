Путин пожелал удачи участникам международного ралли «Шелковый путь»

Москва, 6 июля. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал зрителей и организаторов международного ралли «Шелковый путь», отметив, что мероприятие объединит в 2019 году большое количество участников из разных стран. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что ралли в нынешнем году отмечает свой десятилетний юбилей. По словам президента, отличительной особенностью марафона на этот раз станет новый маршрут — он проложен из Иркутска через Восточную Сибирь, степи и пустыни Монголии и Китая и заканчивается в городе Дуньхуан, одном из знаменитых оазисов Великого шелкового пути.

Президент отметил, что протяженность маршрута составит пять тысяч километров, участники столкнутся с сильными соперниками и проверят себя «на прочность». Впервые в гонке примут участие квадроциклисты и мотоциклисты.

«Уверен, «Шелковый путь – 2019» (…) станет значимым событием в мировом спортивном календаре», — подчеркнул глава РФ.

Путин пожелал удачи участникам международного ралли, а зрителям — позитивных и ярких эмоций.

Ралли «Шелковый путь» — ежегодное международное соревнование. Одна из его целей — укрепление отношений между Китаем, Казахстаном и Россией.

Международный марафон проводится на территории РФ с 2009 года. В отдельные годы его принимали страны Центральной Азии, а также Китай. Участники соревнуются в двух категориях — на внедорожниках и грузовиках.

Автомобильная гонка проходит, как правило, по бездорожью и дорогам общего пользования. Задача каждого экипажа, состоящего, в основном, из пилота и штурмана — максимально быстро преодолеть скоростные участки по определенному дорожной книгой маршруту, при этом отмечаясь на обязательных контрольных точках. Победитель гонки определяется по минимальной сумме времени на спецучастках всех этапов ралли.

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