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Президент Туниса продлил в стране чрезвычайное положение

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Президент Туниса продлил в стране чрезвычайное положение

Тунис, 6 июля. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси продлил чрезвычайное положение в стране на один месяц. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы африканского государства.

Согласно решению президента страны, действие режима будет распространяться на всю территорию Туниса, причем минувшая пятница стала первым днем нового срока.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. Он был введен после того, как на курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице.

Ситуация с терроризмом в стране со временем не улучшилась. Так, 27 июня в Тунисе произошел двойной теракт. Взрывы прогремели в центре столицы североафриканской страны, в результате чего погиб полицейский, еще восемь человек получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Власти США приняли решение закрыть посольство в Тунисе из-за угрозы терактов. В Совете Федерации призвали россиян взвешивать все за и против, выбирая место для проведения отпуска.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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