Зеленский заявил, что Трамп может решить вопрос с «Северным потоком — 2» в пользу Киева

Киев, 6 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп может решить проблему со строительством газопровода «Северный поток — 2» в пользу Киева.

Зеленский уверен, что ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не могут воздействовать на ход реализации проекта, поскольку «на них влияет очень сильно локальный бизнес». По словам президента Украины, практически все европейские государства уже выработали позицию касательно строительства «Северного потока — 2», поэтому данный «вопрос решен уже давно», «как возвращение России в ПАСЕ» (Парламентская ассамблея Совета Европы, прим. ФАН). Зеленский утверждает, что о позиции Киева в данном вопросе «никто не спрашивает». Именно поэтому решение проблемы он видит только во встрече с Дональдом Трампом в США, передает агентство УНИАН.

«Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», — заявил Зеленский.

Напомним, «Северный поток — 2» протянется от России до Германии. Он будет пролегать по дну Балтийского моря. Газопровод строится для обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу, сообщают «Известия». Большинство европейских государств поддерживают проект и принимают участие в его реализации.

Ранее французский экономист Себастьян Кошар отметил, что Европу ждет «газовый кризис», если «Северный поток — 2» не будет построен. По словам эксперта, европейские страны ближайшей зимой столкнутся с перебоями в поставках топлива, если транзит российского газа через Украину прекратится.