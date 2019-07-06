Адвокат рассказал, чем закончился скандал с выездом автомобиля Пугачевой на перрон

Москва, 6 июля. За выезд автомобиля певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве была наказана дежурная, которая пустила транспорт в запрещенную зону, заявил адвокат Тимур Матвеев.

Адвокат уточнил, что провинившаяся дежурная работает недавно на Рижском вокзале. Встреча со звездой, вероятно, застала ее врасплох. Он рассказал, чем закончился скандал. Наказание понесла сотрудница вокзала.

«По данному факту составлен протокол, с виновными лицами проведена беседа, — констатировал Матвеев. — Таким образом, инцидент исчерпан».

Юрист подтвердил, что выезд автомобиля на платформу Рижского вокзала действительно нарушает нормы федерального закона № 16, который вступил в силу в конце 2018 года. Матвеев уточнил, что правила безопасности движения на перроне исключают появление машин.

Адвокат добавил, что Пугачеву в сложившейся скандальной ситуации винить не стоит. Он убежден, что ошибку допустил персонал Рижского вокзала, с сотрудниками которого уже провели беседу. Как пишет «Дни.ру», к вагону может подъезжать только спецтехника.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором Пугачева подъезжает на лимузине прямо к вагону поезда на Рижском вокзале. Ситуация вызвала возмущение общественности. В ГИБДД пообещали провести проверку. Не исключено, что примадонне будет в итоге выписан административный штраф. При этом коллеги Пугачевой по цеху, заявили, что она заслужила это право, и примадонна уже не в том возрасте, чтобы пешком по перрону ходить.