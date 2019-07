Турция перебросила ударные беспилотники в Ливию на украинском самолете

Триполи, 6 июля. Силы Правительства национального согласия Ливии получили партию новых турецких ударных беспилотников. Об этом сообщает ливийский журналист Бабак Тагвай.

Турция перебросила в Ливию партию новых ударных беспилотников. Беспилотники были доставлены в международный аэропорт «Митига» в Триполи. Доставку груза осуществляла «Украинская авиационная транспортная компания» тяжелым транспортным самолетом Ил-76ТД. Ударные беспилотники предназначены для сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

#BREAKING: New shipment of #Turkish armed drones arrived at #Mitiga, #Tripoli on-board this Il-76TD of #Ukrainian Cargo Alfa Air with UR-COZ register an hour ago. #Turkey has kept violating #UN Arms sanction on #Libya by means of arming #Libyan Islamic terrorist groups of #GNA. pic.twitter.com/JrPuP61fUy