Турция перебросила ударные беспилотники в Ливию на украинском самолете

Триполи, 6 июля. Силы Правительства национального согласия Ливии получили партию новых турецких ударных беспилотников. Об этом сообщает ливийский журналист Бабак Тагвай.

Турция перебросила в Ливию партию новых ударных беспилотников. Беспилотники были доставлены в международный аэропорт «Митига» в Триполи. Доставку груза осуществляла «Украинская авиационная транспортная компания» тяжелым транспортным самолетом Ил-76ТД. Ударные беспилотники предназначены для сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Новая партия турецких ударных беспилотников прибыла в аэропорт «Митига» в Триполи на борту Ил-76ТД «Украинской авиационной транспортной компании» с регистрацией UR-COZ», — написал Тагвай в своем микроблоге Twitter.

5 июля Совет Безопасности ООН принял совместное заявление, в котором осудил эскалацию конфликта в Ливии. Совбез ООН призвал стороны ливийского конфликта вернуться к урегулированию конфликта под эгидой Организации Объединенных Наций.

С 2011 года а территории Ливии действуют два правительства. Одна часть Ливии контролируется Правительством национального согласия, которое было сформировано при поддержке ООН. Другая часть страны находится под контролем законных властей Ливии, которые признаны большинством арабских государств.

В начале апреля 2019 года командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на столицу Ливии, которая находится под контролем сил ПНС.