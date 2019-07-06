Дипломаты стран БРИКС обсудили ситуацию в Сирии, Судане и Ливии

Москва, 6 июля. Пятое консультативное совещание стран БРИКС на уровне спецпредставителей по Ближнему Востоку и Северной Африке прошло в МИД Бразилии. Дипломаты обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Судане, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

С российской стороны в совещании принимал участие замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. В ходе совещания стороны выразили обеспокоенность конфликтами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые создают благоприятную почву для террористической и экстремистской деятельности, а также порождают волны беженцев и мигрантов.

Отдельное внимание на встрече дипломатов было уделено ситуации в Сирии. Представители стран БРИКС подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности САР. Кроме того, дипломаты высказались за скорейшее создание конституционного комитета и приветствовали усилия спецпосланника генсека ООН в Сирии Гейра Педерсена.

Комментируя ситуацию в Судане, представители стран БРИКС отметили стремление суданцев к социальным и политическим реформам, а также подчеркнули важность принципа невмешательства в дела этой африканской страны. Также дипломаты выразили серьезную озабоченность политической и гуманитарной ситуацией в Ливии, призвав все строны конфликта немедленно прекратить любые военные действия.

Следующая встреча заместителей министров и специальных представителей стран БРИКС состоится в 2020 году в России.