Иранская железная дорога прорвет «санкционную блокаду» вокруг Сирии

Сирия и Иран планируют объединить свои железнодорожные системы, создав единую сеть, которая протянется на тысячу километров от Персидского залива до Средиземного моря. Как сообщает агентство Al Araby, Иран возобновил работы по проекту железной дороги, которая пройдет через территорию Ирак и дальше, в Сирию.

До создания полноценной железнодорожной магистрали пока довольно далеко, однако важность этого проекта невозможно переоценить, особенно в связи с произошедшим 4 июля захватом британским спецназом танкера Grace 1, который вез в сирийский порт Банияс 2 млн баррелей сырой нефти. Инцидент, произошедший в Гибралтаре, показал, что Запад готов к самым решительным действиям, чтобы продлить сирийский кризис – в том числе и к открытому пиратству, как охарактеризовали случай с Grace 1 в правительстве Сирии.

Стоит отметить, что сейчас в Сирии – серьезнейший топливный кризис, осложняющий и без того непростую оперативную обстановку на севере провинций Хама и Латакия, где идут боевые действия против террористов «Аль-Каиды»1 (международная террористическая сеть запрещена в РФ). Из 2 млн баррелей сырца, который захваченный танкер вез в Банияс, можно было выработать порядка 300 млн литров различных нефтепродуктов, в том числе порядка 170 млн литров бензина, столь необходимого экономике Сирии. Фактически обе страны находятся в жесткой «санкционной блокаде», которая препятствует нормальному развитию их экономик. В ответ эти страны Ближнего Востока налаживают взаимодействие между собой – так, месяц назад стало известно о намерениях Тегерана, Багдада и Дамаска создать общий банк.

В условиях, когда танкеры с нефтью в любой момент могут быть атакованы – или спецназом США или Великобритании, или американскими беспилотниками, — запуск железной дороги мог бы стать для Ирана прекрасной возможностью помочь своему союзнику топливом, существенно улучшить снабжение своих войск в Сирии и открыть иранской экономике выход в Средиземное море, соединив Атлантический и Индийский океаны.

До того как в Сирии в 2011 году вспыхнула гражданская война, пламя которой дополнительно помогли разжечь Запад и арабские монархии Персидского залива, проект единой железнодорожной системы, которая бы объединяла Сирию, Ирак и Иран, находился буквально у финишной черты, отмечает «Хабар 24». Однако вспыхнувшая война нарушила эти планы, значительная часть железных дорог Сирии оказалась уничтожена или заброшена.

Предполагается, что новая железнодорожная магистраль соединит иранский порт Бандар Имам Хомейни с портом сирийской Латакии. В настоящее время для того, чтобы связать свою железнодорожную сеть с Ираком, Ирану осталось протянуть всего 32 километра железной дороги от пограничного перехода «Шаламджа» до иракской Басры. Помощник министра дорожного хозяйства и градостроения Ирана Хайрула Хадеми сообщил СМИ, что в настоящее время ведутся переговоры с Ираком о покупке необходимого для железной дороги земельного участка, цена вопроса составляет порядка 150 млн долларов.

Как сообщает Al Araby, второй этап строительства – от границы до Басры – будет полностью финансироваться Тегераном. Следующим этапом станет обустройство железной дороги от Басры до пригородов Багдада – его профинансирует Тегеран, однако впоследствии Ирак возместит часть денег.

В дальнейшем железная дорога должна соединить Багдад и Дамаск с использованием старых железнодорожных сетей – некоторые из них остались еще со времен английского колониального владычества. Старая магистраль в Сирию шла через Мосул и Эль-Камышлы – однако в настоящее время северо-восток Сирии оккупирован проамериканскими силами, которые не допустят использования Ираном существующей железнодорожной ветки Эль-Камышлы – Алеппо. Соответственно, запланированная железная дорога пойдет от Багдада через крайнюю восточную точку Сирии – Абу-Кемаль, надежно защищенный группировкой проиранских сил от нападений из Заевфратья и из зоны «Ат-Танфа».

По территории Сирии железная дорога пройдет до Дейр-эз-Зора, а после до Пальмиры и соединится с существующей железнодорожной веткой в районе Ас-Саваны, откуда поезда будут идти до порта Латакии, который перейдет под контроль иранских менеджеров уже в октябре, как сообщает Regnum.

Общий маршрут будущей железнодорожной магистрали выглядит так: порт Бандар-е Имам Хомейни – Хорремшехр – Басра – Багдад – Рамади – Абу-Кемаль – Дейр-эз-Зор – Пальмира – Хомс – Тартус – порт Латакии. Эта магистраль войдет в общую канву задуманного в Китае проекта «Нового Шелкового пути», соединяя Средиземноморье и Индийский океан (а дальше по сети иранских железных дорог – в сторону Индии и Китая). Значительная часть железных дорог на территории Сирии разрушена, однако Иран выразил готовность взять на себя расходы по их восстановлению

«Это выгодно России с любых точек зрения, — отмечает Regnum. — Россия посредством такого железнодорожного пути также может получить возможность сухопутного выхода через Сирию в Средиземное море — через иранские морские терминалы на Каспии. Здесь видится не только возможность снабжать свои военные базы в Сирии, в особенности — базу Средиземноморской эскадры в Тартусе… но и наладить более выгодный товаропоток на весь Ближний Восток».

Неудивительно, что эти планы уже успели вызвать серьезное беспокойство на Западе.

Иран продолжает расширять свое влияние в Сирии, и судя по последним событиям, Москва не намерена всерьез препятствовать Тегерану, отмечает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. В беседе с Федеральным агентством новостей он отметил, что и Иран явно рассчитывает на поддержку России, планируя заниматься портом в Латакии.

«Сам проект железнодорожной магистрали связан с расширением иранского влияния по «шиитской дуге» — существующему сухопутному мосту Тегеран – Бейрут, который Иран планирует далее расширять и получить не только сухопутный коридор для снабжения «Хезболлы», но и порт на средиземноморском побережье Сирии. Соглашения по порту между правительствами Сирии и Ирана уже достигнуты, проект находится уже в стадии практической реализации, — сообщил Рожин. — Иран планирует вкладываться в инфраструктуру, в сухопутный коридор, и своими силами в Ираке и Сирии обеспечить безопасность этого маршрута».

Безопасность в данном случае будет ключевой проблемой, поскольку железная дорога пройдет через крайней небезопасные до сих пор регионы Сирии — так называемый «треугольник смерти» и вдоль западного берега Евфрата, где продолжают действовать «спящие ячейки» террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

«Препятствия на пути реализации этого проекта будут связаны с террористической активностью на всем протяжении маршрута, давлением США и их сателлитов в регионе, а также возможны атаки со стороны Израиля и даже США на сам маршрут: почему была выбрана именно Латакия – потому, что там действует российская ПВО и атаковать там будет несколько сложнее», — отметил глава центра «Кассад».

По мнению собеседника ФАН, активизация иранской деятельности в этом направлении связана не только с топливным кризисом и захватом британцами танкера Grace 1, но и со стратегическими результатами после тройственной встречи по безопасности в Тель-Авиве с участием представителей России, США и Израиля.

«Иран явно нацелен на расширение своего влияния в Сирии, он не собирается оттуда уходить, и прошедшая в Израиле встреча с участием Николая Патрушева, Джона Болтона и Меира Бен-Шаббата показала, что Россия не намерена разрывать партнерские отношения с Ираном ради каких-то посулов, которые пытались предложить США и Израиль, — отметил собеседник ФАН. — Соответственно, проект будут реализовывать, вопрос в том, насколько сильным будет сопротивление в процессе».

1 Организация запрещена на территории РФ.