Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность ситуацией в Ливии

Москва, 6 июля. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию в Ливии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Высказана обоюдная обеспокоенность обострением ситуации в Ливии», — указали в пресс-службе.

Лидеры двух стран в ходе переговоров, которые состоялись по инициативе турецкой стороны, подчеркнули необходимость прекращения огня в африканской стране, а также выразили надежду на возобновление переговорного процесса.

Напомним, в Ливии в 2011 году воцарился политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия, которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

Ливийская Национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара 4 апреля начала наступление на Триполи, где находится ПНС.

Кроме того, накануне стало известно о задержании в североафриканской стране двух россиян — сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Социологи изучали и анализировали информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в стране. В заявлении Фонда указывается, что они никоим образом не вмешивались в электоральные процессы.

Как рассказал Федеральному агентству новостей глава Фонда Александр Малькевич, задержание социологов и ход переговоров с местными властями не предавались огласке в интересах задержанных — руководителя полевой исследовательской группы ФЗНЦ Максима Шугалея и переводчика Самера Хасана Али. Установленное властями Ливии правило выполнялось для безопасности сотрудников Фонда и для того, чтобы ситуация скорее разрешилась и их освободили из-под стражи.

Однако появившаяся в СМИ информация, в частности материал Bloomberg о якобы «вмешательстве» россиян в электоральные процессы в стране, перечеркнула прогресс в переговорах, указал он.