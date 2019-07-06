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ФАН-ТВ

Соболь осталась в гордом одиночестве на сдаче подписей в Избирком. ФАН-ТВ

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Любовь Соболь в окружении нескольких поклонников и журналистов отнесла в Мосгоризбирком собранные подписи. Несмотря на малочисленность сторонников, кандидат торжественно внесла коробку со своим логотипом в здание городской избирательной комиссии.

Соболь делает вид, что прошла этот этап предвыборной кампании без скандалов. Но на самом деле за недолгий срок ей удалось поссориться с Нютой Федермессер и беременной Маргаритой Симоньян. Кроме того, полицейские накрыли съемную квартиру, где несколько молодых сторонников рисовали для нее подписи. Правда, обсуждать этот случай кандидатка отказывается и от разговора со СМИ уходит.

Такое поведение Соболь не вызывает удивления у ее бывших коллег. В близком кругу оппозиционерки давно известно о методах ФБК — ложь, провокация и игра на публику. Если московская избирательная комиссия откажет Соболь в регистрации подписей, ярая оппозиционерка начнет петь старую песню о недопуске «независимого кандидата» к выборам. А показательные выступления и «игра в депутата» нужны как раз для того, чтобы подогреть к себе интерес и потешить самолюбие. Цирк уехал — Соболь осталась.

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