Москва, 6 июля. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров отметили важность активизации усилий по урегулированию ситуации в Сирии, в том числе в рамках астанинского формата. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Инициатором телефонного разговора глав двух государств выступила турецкая сторона. Путин и Эрдоган договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора президент Турции выразил соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников в Баренцевом море.