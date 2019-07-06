Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью подводников в Баренцевом море

Москва, 6 июля. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор в субботу. В ходе разговора турецкий лидер выразил соболезнования в связи с гибелью 14 моряков-подводников в Баренцевом море.

«Турецкий лидер выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных моряков в Баренцевом море», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ход телефонного разговора Путин и Эрдоган также затронули ситуацию в Ливии. Лидеры двух стран выразили обеспокоенность обострением ситуации в этой стран и призвали стороны конфликта к прекращению огня. Кроме того, президенты РФ и Турции подчеркнули важность политико-дипломатического урегулирования в Сирии.

Напомним, на научно-исследовательском глубоководном аппарате во время батиметрических измерений 1 июля произошел пожар. Очаг возгорания был ликвидирован, однако жертв избежать не удалось — погибли 14 моряков-подводников. Экипаж глубоководного аппарата эвакуировал из горящего отсека гражданского представителя промышленности. За ним моряки задраили люк, чтобы не допустить распространения огня.

В субботу в Петербурге проходит церемония прощания с погибшими. Попрощаться с героями прибыли не только близкие военных, но и члены командования ВМФ РФ. На месте захоронения моряков установят мемориал. Ранее Путин посмертно присвоил звание Героя России четверым морякам-подводникам из экипажа глубоководного аппарат.