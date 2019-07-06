Киев, 6 июля. Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового губернатора Львовской области, этот пост занял Маркиян Мальский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Назначить Мальского Маркияна главой Львовской областной государственной администрации», — говорится в документе.

Другим своим указом шестой президент Украины уволил врио губернатора региона Ростислава Замлинского. Как уточнили в пресс-службе, Зеленский во время поездки во Львовскую область представит нового главу администрации.

Мальский — 35-летний юрист и сын декана факультета международных отношений Львовского университета имени Франко. С 2010 года по 2014 год он занимал пост посла Украины в Польше.

Напомним, в конце июня Зеленский подписал указы, которыми освободил от должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца соответственно. На эти посты он назначил врио глав регионов.

Этому предшествовало решение правительства Украины, которое утвердило представление на увольнение 13 глав областных администраций. В списке значился и губернатор Львовской области. Шесть глав регионов при этом самостоятельно подали заявления о снятии их с должностей.

Тем временем украинские СМИ рассказали о крупном конфликте в команде Зеленского. По информации прессы, разногласия возникли между первым заместителем главы СБУ Иваном Бакановым и окружением Андрея Богдана — руководителя офиса президента Украины.