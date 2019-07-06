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САА отразила атаку боевиков «Ан-Нусры»*, не дав им прорваться на севере Хамы

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САА отразила атаку боевиков «Ан-Нусры»*, не дав им прорваться на севере Хамы

Дамаск, 6 июля. Правительственные войска отразили очередную атаку, предпринятую боевиками террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама. Боевики осуществили нападение при минометной поддержке и под прикрытием дыма от подожженных автомобильных шин.

Действующие в идлибской зоне деэскалации боевики «Тахрир аш-Шам», коалиции группировок, находящейся под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1», продолжают атаковать оборонительные позиции Сирийской арабской армии на севере Хамы и Латакии.

Накануне вечером две группы террористов общей численностью до 100 боевиков с нескольких направлений атаковали позиции САА в окрестностях селения Хамамият. Боевики «Ан-Нусры» выдвинулись со стороны населенных пунктов Телль-Сахр и Хирбет-Арбайн, перейдя в наступление при поддержке минометного огня. Выдвижение на рубеж обороны сирийской армии осуществлялось скрытно. Чтобы минимизировать потери, боевики жгли автомобильные покрышки, передвигаясь под прикрытием дыма.

САА отразила атаку боевиков «Ан-Нусры»*, не дав им прорваться на севере Хамы

Однако меры предосторожности, предпринятые полевыми командирами боевиков, оказались малоэффективными. Уже вскоре правительственные силы обнаружили противника и открыли огонь. Было уничтожено не менее 18 боевиков, а также несколько минометов и «техничек» — пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Оставшиеся террористы отошли на свои позиции в районе населенных пунктов Хан-Шейхун и Кафр-Зета.

Несмотря на то, что Сирийская арабская армия с 18 мая пошла на одностороннее прекращение наступательных операций в зоне деэскалации, а позднее, с 12 июня Россия и Турция договорились о введении режима тишины по всей зоне, в регионе постоянно растет террористическая активность. «Непримиримые» боевики-джихадисты явно не собираются отказываться от агрессивных действий, они используют прекращение огня, чтобы закрыть свои потери и пополнить резервы.

САА отразила атаку боевиков «Ан-Нусры»*, не дав им прорваться на севере Хамы

При этом постоянные нарушения режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации остаются полностью вне поля зрения западных СМИ и подконтрольных руководству западных стран псевдогуманитарных организаций. Такие информационные порталы, как «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) и «Сирийская сеть по правам человека» (SNHR) в ежедневном режиме ведут статистику, собирая данные о мирных жителях, погибших якобы в результате авиаударов ВВС Сирии, и полностью игнорируют потери среди населения городов Хамы, подвергающихся ракетным обстрелам со стороны боевиков. Между тем печально известные «Белые каски», как стало известно не так давно, активно занимаются подготовкой постановочных роликов о якобы «последствиях применения химоружия» сирийской армией. Таким образом, западные страны и их подручные продолжают игнорировать и замалчивать преступления террористов в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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