Дамаск, 6 июля. Правительственные войска отразили очередную атаку, предпринятую боевиками террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама. Боевики осуществили нападение при минометной поддержке и под прикрытием дыма от подожженных автомобильных шин.

Действующие в идлибской зоне деэскалации боевики «Тахрир аш-Шам», коалиции группировок, находящейся под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1», продолжают атаковать оборонительные позиции Сирийской арабской армии на севере Хамы и Латакии.

Накануне вечером две группы террористов общей численностью до 100 боевиков с нескольких направлений атаковали позиции САА в окрестностях селения Хамамият. Боевики «Ан-Нусры» выдвинулись со стороны населенных пунктов Телль-Сахр и Хирбет-Арбайн, перейдя в наступление при поддержке минометного огня. Выдвижение на рубеж обороны сирийской армии осуществлялось скрытно. Чтобы минимизировать потери, боевики жгли автомобильные покрышки, передвигаясь под прикрытием дыма.

Однако меры предосторожности, предпринятые полевыми командирами боевиков, оказались малоэффективными. Уже вскоре правительственные силы обнаружили противника и открыли огонь. Было уничтожено не менее 18 боевиков, а также несколько минометов и «техничек» — пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Оставшиеся террористы отошли на свои позиции в районе населенных пунктов Хан-Шейхун и Кафр-Зета.

Несмотря на то, что Сирийская арабская армия с 18 мая пошла на одностороннее прекращение наступательных операций в зоне деэскалации, а позднее, с 12 июня Россия и Турция договорились о введении режима тишины по всей зоне, в регионе постоянно растет террористическая активность. «Непримиримые» боевики-джихадисты явно не собираются отказываться от агрессивных действий, они используют прекращение огня, чтобы закрыть свои потери и пополнить резервы.

При этом постоянные нарушения режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации остаются полностью вне поля зрения западных СМИ и подконтрольных руководству западных стран псевдогуманитарных организаций. Такие информационные порталы, как «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) и «Сирийская сеть по правам человека» (SNHR) в ежедневном режиме ведут статистику, собирая данные о мирных жителях, погибших якобы в результате авиаударов ВВС Сирии, и полностью игнорируют потери среди населения городов Хамы, подвергающихся ракетным обстрелам со стороны боевиков. Между тем печально известные «Белые каски», как стало известно не так давно, активно занимаются подготовкой постановочных роликов о якобы «последствиях применения химоружия» сирийской армией. Таким образом, западные страны и их подручные продолжают игнорировать и замалчивать преступления террористов в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.