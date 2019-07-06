Перевернувшийся в Джубге катамаран был перегружен в пять раз. События дня. ФАН-ТВ

Наводнение в Иркутской области Разрушительная вода уходит из Иркутской области. В регионе остается подтопленным лишь один населенный пункт — город Тулун. Уровень воды в реке Ия падает. Сейчас он составляет 574 см при критической отметке 700. Стоит надеяться, что в скором времени местные жители смогут вернуться к прежней жизни. Правда, это не так просто. Некоторые дома, можно сказать, смыло водой. Власти оценили ущерб от стихии в 28 млрд рублей. Около 23 тысяч пострадавших уже получили единовременную материальную помощь. Выплачивают средства и тем жителям, которые частично или полностью потеряли имущество — размер поддержки 50 и 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. К сожалению, были и те, кто пытался нажиться на чужом горе. В области возбудили шесть уголовных дел по факту мародерства. Полиция поймала пять человек, которые подозреваются в краже вещей из оставленных жителями домов. Напомним, что наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Оно было вызвано сильными дождями. В результате нашествия стихии погибли 22 человека. 13 числятся пропавшими без вести.

ЧП на Черном море К человеческим жертвам приводит и безответственность людей. Перевернувшийся в Черном море катамаран был перегружен более чем в пять раз. При вместимости 12 человек на нем находилось около 55. Об этом сообщили следователи. Капитан судна задержан, следствие ходатайствует об его аресте, также допрашивают владельца плавсредства. ЧП в курортном поселке Джубга произошло вечером 5 июля. В ста метрах от берега перевернулся прогулочный катамаран. Погибли две женщины. Следователи возбудили уголовное дело.

Прощание с моряками В Санкт-Петербурге простились с моряками, которые погибли на глубоководном аппарате в Североморске. Их похоронили на Серафимовском кладбище. Проводить в последний путь не просто подводников, а настоящих героев пришли их близкие, коллеги. На месте упокоения моряков, установят мемориал. Его автором выступит Геннадий Пейчев, который раньше создал памятник «Курску». Он уже работает над эскизом. Напомним, пожар на научно-исследовательском судне в Баренцевом море произошел 1 июля. 14 моряков ценой жизни ликвидировали очаг возгорания.