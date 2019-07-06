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СК РФ сообщил о пятикратном перегрузе перевернувшегося у Джубги катера

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СК РФ сообщил о пятикратном перегрузе перевернувшегося у Джубги катера

Краснодар, 6 июля. На борту перевернувшегося в Черном море катера находились 55 человек, что почти в пять раз больше допустимого количества пассажиров, об этом сообщила пресс-служба Южного СУТ СК России.

«На указанном судне находилось не менее 55 отдыхающих, хотя вместимость его составляла 12 человек», — говорится в сообщении.

Накануне, 5 июля, в Туапсинском районе Краснодарского края, недалеко от населенного пункта Джубга перевернулся прогулочный катер «Атолл». В результате происшествия погибли два человека.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту трагедии. В отдел полиции были доставлены владелец катера и водитель, который был найден после попытки скрыться.

В настоящий момент следователи устанавливают точное количество человек, находившихся на борту. Ранее производитель перевернувшегося у Джубги катера назвал причину трагедии.

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