Подросток во время игры ранил брата ножом в Ингушетии

Магас, 6 июля. Подросток ранил перочинным ножом брата во время игры, сообщили в ГУ МВД по Республике Ингушетия.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По данным ведомства, подросток из села Алхасты Сунженского района играл с ножом. Он бросил нож в сторону брата, нож раскрылся и попал юноше в спину.

Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Подозреваемого опросили в присутствии отца и педагога, ему грозит арест до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что в Башкирии психически неуровновешенный человек зарезал ножом сестру, соседей и напал на прохожих. При задержании сотрудниками полиции мужчина оказал сопротивление и был ранен.