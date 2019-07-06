Землетрясение в Калифорнии загнало под стол американскую телеведущую

Лос-Анджелес, 6 июля. Разрушительное землетрясение застало врасплох двух телеведущих в прямом эфире в Калифорнии.

Сотрудники американского канала KCAL9, мужчина и женщина, вели новостной выпуск, когда почувствовали сильную тряску. Они сообщили зрителям, что ощущают мощные подземные толчки, поэтому вынуждены прервать телепередачу. Во время тряски испуганная женщина схватила своего коллегу за руку. На последних кадрах видно, как обеспокоенная телеведущая прячется под стол.

7.1 #Earthquake LIVE on KCAL9 NEWS. It lasted for about 30 seconds ... pic.twitter.com/Ubd3jzBrOS — Erik Espinoza (@_eriik22) July 6, 2019

Напомним, на этой неделе произошло уже два крупных землетрясения в Калифорнии в 200 километрах от Лос-Анджелеса, в районе города Риджкрест. Первое землетрясение зафиксировали 4 июля, тогда магнитуда составила 6,4. Второе землетрясение, которое произошло 6 июля, достигло магнитуды 7,1, сообщают «Известия».

После первого землетрясения в Калифорнии был введен режим ЧС. Позднее в эфире CNN мэр Риджкреста Пегги Бриден сказал, что после землетрясения в городе начались пожары, причиной которых стало повреждение газопроводов. По его словам, некоторые здания остались без электроснабжения. 5 июля президент США Дональд Трамп заверил американцев, что ситуация на юге Калифорнии находится под контролем властей.

По данным Los Angeles Times, землетрясение 4 июля стало самым мощным в Калифорнии с 1994 года. Тогда подземный толчок магнитудой 6,7 с эпицентром в Лос-Анджелесе привел к сильным разрушениям и гибели 60 человек.