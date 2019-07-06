Садальский рассказал о «страшном» инциденте во время похорон Мордюковой

Москва, 6 июля. Артист Станислав Садальский рассказал о «страшном» инциденте, который произошел во время похорон актрисы Нонны Мордюковой.

Садальский напомнил, что 11 лет назад 6 июля не стало легендарной Мордюковой. На своей странице в Instagram он разместил снимки с ушедшей актрисой. Он отметил, что в последние годы жизни она тяжело болела и быстро угасала, однако продолжала ждать предложений от режиссеров.

Артист также рассказал о «страшном» инциденте на похоронах Мордюковой. Ее лучшая подруга Римма Маркова находилась вне себя от горя на траурном мероприятии. В порыве чувств она бросила в могилу умершей актрисы собственное фото.

«Я тогда спросил: «Римма, ты дура? Зачем?» «Чтобы ей там не так скучно было…» — грустно сказала она, — вспоминает Садальский. — Теперь им там вдвоем, наверное, веселее».

Отметим, что Маркова пережила подругу на несколько лет. Актриса скончалась в январе 2015 года.

Мордюкова была награждена Сталинской премией первой степени, Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых. В 1974 году она стала Народной артисткой СССР. Актриса попала в первую двадцатку рейтинга самых выдающихся актрис XX века, составленного редакционным советом британской энциклопедии «Кто есть кто».

Ранее Садальский прокомментировал инцидент с музыкальным продюсером Бари Алибасовым, который попал в больницу после отравления, по его словам, средства для очистки труб «Крот». По словам Садальского, Алибасов якобы был госпитализирован из-за злоупотребления алкоголем.