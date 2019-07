Садальский рассказал о «страшном» инциденте во время похорон Мордюковой

????????Одиннадцать лет назад не стало великой Мордюковой. Помню, в то утро даже написать у себя на странице ничего не смог, только выдохнул два слова: «Нонна ушла…» ????Болела она в последние годы тяжело, слабела быстро и заметно для окружающих. Но прощалась с миром талантливо, как и жила. Мечтала о работе, ждала звонков от режиссеров, и стать свою царскую сохраняла до конца. Говорила: - На бабок с клюкой мне страсть как переходить не хочется. Ибо искусство, по моему глубочайшему, хоть и ненаучному убеждению, - это торжество пола. ????Как она права… Пересмотрел недавно три фильма с ней - "Журавушку", "Молодые", "Русское поле"… какие же там женские типажи! Мордюкова, Маркова, Ларионова, Хитяева, Чурсина. Сколько мощи, красоты, таланта в каждой из них! А что сегодня на экране? Пол остался, а торжества не наблюдается… ????На похоронах Нонны лучшая подруга Римма Маркова сделала страшную вещь - бросила ей в могилу свою фотографию. Я тогда спросил, - «Римма, ты дура?! Зачем?!» - Чтобы ей Там не так скучно было… - грустно сказала она. Теперь им там вдвоем, наверное, веселее #садальский #звезды #следуйзамной #явездеивсюду #мордюкова #маркова #кино #актеры #вечнаяпамять #хочучтобыпомнили #великие

A post shared by Стас Садальский️???? (@stassadal) on Jul 5, 2019 at 11:27pm PDT