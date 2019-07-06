Садальский рассказал о «страшном» инциденте во время похорон Мордюковой

Москва, 6 июля. Артист Станислав Садальский рассказал о «страшном» инциденте, который произошел во время похорон актрисы Нонны Мордюковой.
Садальский напомнил, что 11 лет назад 6 июля не стало легендарной Мордюковой. На своей странице в Instagram он разместил снимки с ушедшей актрисой. Он отметил, что в последние годы жизни она тяжело болела и быстро угасала, однако продолжала ждать предложений от режиссеров.
Артист также рассказал о «страшном» инциденте на похоронах Мордюковой. Ее лучшая подруга Римма Маркова находилась вне себя от горя на траурном мероприятии. В порыве чувств она бросила в могилу умершей актрисы собственное фото.
«Я тогда спросил: «Римма, ты дура? Зачем?» «Чтобы ей там не так скучно было…» — грустно сказала она, — вспоминает Садальский. — Теперь им там вдвоем, наверное, веселее».
Отметим, что Маркова пережила подругу на несколько лет. Актриса скончалась в январе 2015 года.
????????Одиннадцать лет назад не стало великой Мордюковой. Помню, в то утро даже написать у себя на странице ничего не смог, только выдохнул два слова: «Нонна ушла…» ????Болела она в последние годы тяжело, слабела быстро и заметно для окружающих. Но прощалась с миром талантливо, как и жила. Мечтала о работе, ждала звонков от режиссеров, и стать свою царскую сохраняла до конца. Говорила: - На бабок с клюкой мне страсть как переходить не хочется. Ибо искусство, по моему глубочайшему, хоть и ненаучному убеждению, - это торжество пола. ????Как она права… Пересмотрел недавно три фильма с ней - "Журавушку", "Молодые", "Русское поле"… какие же там женские типажи! Мордюкова, Маркова, Ларионова, Хитяева, Чурсина. Сколько мощи, красоты, таланта в каждой из них! А что сегодня на экране? Пол остался, а торжества не наблюдается… ????На похоронах Нонны лучшая подруга Римма Маркова сделала страшную вещь - бросила ей в могилу свою фотографию. Я тогда спросил, - «Римма, ты дура?! Зачем?!» - Чтобы ей Там не так скучно было… - грустно сказала она. Теперь им там вдвоем, наверное, веселее #садальский #звезды #следуйзамной #явездеивсюду #мордюкова #маркова #кино #актеры #вечнаяпамять #хочучтобыпомнили #великие
Мордюкова была награждена Сталинской премией первой степени, Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых. В 1974 году она стала Народной артисткой СССР. Актриса попала в первую двадцатку рейтинга самых выдающихся актрис XX века, составленного редакционным советом британской энциклопедии «Кто есть кто».
Ранее Садальский прокомментировал инцидент с музыкальным продюсером Бари Алибасовым, который попал в больницу после отравления, по его словам, средства для очистки труб «Крот». По словам Садальского, Алибасов якобы был госпитализирован из-за злоупотребления алкоголем.