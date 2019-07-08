Сирийская полиция перехватила партию наркотиков, которая направлялась в Эс-Сувейду

Дамаск, 8 июля. Компетентные органы Сирии изъяли большое количество гашиша и наркотических веществ, которые пытались перевезти из провинции Хомс в Эс-Сувейду. Преступники в данный момент задержаны.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия:

В данный момент ряд лиц, причастных к инциденту, арестован, через несколько дней суд установит ​​необходимую меру наказания для злоумышленников.

Это далеко не первый случай, когда сирийским правоохранительным органам удается остановить попытку контрабанды на территории республики. Совсем недавно сообщалось, что сотрудники сирийских органов внутренних дел в Хомсе изъяли 750 кг каннабиса, который был спрятан в коробках с конфетами. Они направлялись в пригород Дамаска. Впоследствии товар планировалось вывезти за границы республики.

Все наркотики были упакованы в плоские и прямоугольные коробки. Всего полиция нашла порядка 750 кг наркотических веществ, их стоимость составляет около 500 миллионов сирийских фунтов.