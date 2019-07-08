Сирийская полиция перехватила партию наркотиков, которая направлялась в Эс-Сувейду

Дамаск, 8 июля. Компетентные органы Сирии изъяли большое количество гашиша и наркотических веществ, которые пытались перевезти из провинции Хомс в Эс-Сувейду. Преступники в данный момент задержаны.
Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).
В нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия:
В данный момент ряд лиц, причастных к инциденту, арестован, через несколько дней суд установит необходимую меру наказания для злоумышленников.
Это далеко не первый случай, когда сирийским правоохранительным органам удается остановить попытку контрабанды на территории республики. Совсем недавно сообщалось, что сотрудники сирийских органов внутренних дел в Хомсе изъяли 750 кг каннабиса, который был спрятан в коробках с конфетами. Они направлялись в пригород Дамаска. Впоследствии товар планировалось вывезти за границы республики.
Все наркотики были упакованы в плоские и прямоугольные коробки. Всего полиция нашла порядка 750 кг наркотических веществ, их стоимость составляет около 500 миллионов сирийских фунтов.