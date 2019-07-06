В РФ отреагировали на концепцию США по противодействию «злонамеренному влиянию Кремля»

Соединенные Штаты стремятся осуществить план по развалу России по образцу распада Советского Союза. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Противодействие России

Глава Агентства по международному развитию США Марк Грин обсудил в Париже с представителями «Большой семерки» документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI). Согласно документу, изложенная в нем программа является «продолжением ответа на кремлевское влияние» через создание условий для устойчивости демократии и экономики стран, на которые, как считают авторы «Концепции», оказывает давление Российская Федерация.

Так, например, предлагается сфокусироваться на демократических институтах, энергетической и экономической независимости, а также независимых средствах массовой информации.

Борьба за ресурсы

Как заметил Владимир Соловейчик, деятели из Агентства США по международному развитию (USAID), опубликовав документ, отметили своеобразный юбилей. 70 лет тому назад, 14 июля 1949 года, власти США предприняли, по сути дела, похожую акцию. Был подписан план «Троян», направленный на сдерживание «мирового коммунизма и советской экспансии» и предусматривающий, в частности, «защиту свободы и демократии» посредством подготовки массовой воздушной атаки на территорию СССР.

«Жертвами возможных атомных бомбардировок, согласно американским планам, могли стать, как минимум, 20 советских городов, на которые американская военщина была готова сбросить как обычные бомбы в количестве 20 тысяч, так и до 300 ядерных. Теперь времена изменились, у правопреемницы Советского Союза — Российской Федерации есть ядерное оружие и средства его доставки. Поэтому агрессивное «сдерживание» предусматривает психологическую войну, политтехнологические манипуляции, экономическую блокаду и подкуп продажных политиканов, наподобие украинских либо молдавских буржуазных националистов», — рассказал Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, американцы, опубликовавшие концепцию, говорят об этом открыто и ни капельки не стесняясь. Как и семь десятилетий тому назад у их предшественников, деятельность такого рода структур направлена, в первую очередь, против России. Антикоммунизм и антисоветизм образца 1949 года плавно перешли в русофобию образца 2019 года.

«Империалистическая политика США за 70 лет практически не изменилась. Все та же самая борьба за доступ к дешевым ресурсам (сырью, лесу, нефти и газу, редкоземельным металлам, руде, воде и пр.), продовольствию. Борьба за рынки сбыта товаров и услуг определяют политику администрации США вне зависимости от того, кто является хозяином Белого дома и какая партия контролирует Конгресс США», — добавил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, Россия в силу ее размеров, природных богатств и человеческого потенциала является лакомым куском для транснациональных корпораций (ТНК). Поэтому они и их ставленники в правительстве США и иных стран НАТО крайне заинтересованы в ослаблении РФ — по максимуму — в распаде страны по сценарию, осуществленному еще 30 лет назад при развале СССР.

«Американские ТНК опасаются и интеграционных процессов на востоке Европы и в Азии, их пугает развитие ЕврАзЭС и особенно Таможенного союза, им не нравится деятельность ОДКБ и ШОС. Отсюда и стремление остановить мифическую «российскую экспансию», учитывая нынешнюю ситуацию, не столько чисто военными методами, сколько применением разного рода комбинаций политико-идеологического и экономического толка», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт заметил, что именно этим и занимается USAID. Именно в этом смысл подготовленной ими «Концепции по противодействию злонамеренному влиянию Кремля». Такого рода действия не служат делу мира, прогресса и дружбы народов, а лишь ухудшают обстановку на нашей планете.