МИД РФ усомнился в адекватности автора американской «концепции противодействия РФ»

Москва, 6 июля. Представленная руководителем американского Агентства по международному развитию (АМР) Марком Грином «Концепция противодействия пагубному влиянию Кремля» является голосом из прошлого – из эпохи «холодной войны», об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что даже само название «Концепции» говорит о том, что она нацелена не на создание атмосферы сотрудничества, а является инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки.

В МИД РФ отметили, что содержание концепции о том, чтобы якобы Россия «пытается подорвать демократию», ставит под вопрос адекватность авторов документа. В Москве также подчеркнули, что под термином «противодействие» Грин понимает агрессивный наступательный подход. Документ направлен на прямое насаждение русофобии, в том числе в соседних с РФ странах. Внедряя русофобию в отдельные государства, Вашингтон стремится заставить Европу покупать более дорогой американский газ и таким образом получить еще и коммерческую выгоду.

В дипломатическом ведомстве обратили внимание на то, что представленная программа противоречит конструктивной тональности, заданной на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке.

«Очевидно, что влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их еще больше», — подытожили в МИД РФ.

В Москве заявили, что Россия не раз подтверждала готовность к выстраиванию взаимодействия с США на основе принципов равноправия, однако злобная антироссийская пропаганда Вашингтона сводит на нет эти усилия, стремясь к глобальному доминированию. МИД РФ подытожил комментарий словами «очень жаль».

Лидеры РФ и США встретились на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке и общались без малого полтора часа. По итогам переговоров Путин и Трамп сошлись в намерении продолжить диалог по вопросам стратегической стабильности и дали поручения внешнеполитическим ведомствам провести соответствующие консультации.