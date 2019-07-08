Жители сирийской Эс-Сувейды выразили поддержку оккупированным Голанам и САА

Дамаск, 8 июля. В знак солидарности с людьми, проживающими на оккупированных сирийских Голанах, а также в знак солидарности с жителями деревни Альмтуна была проведена встреча в северной части провинции Эс-Сувейды. Таким образом, люди подтвердили свою поддержку Голанских высот и Сирийской арабской армии и выступая против планов главы США Дональда Трампа.

На мероприятии удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что в начале марта президент Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Беньамином Нетаньяху в Вашингтоне, в ходе этой встречи американский лидер в одностороннем порядке признал спорную территорию Голанских высот израильской. Это вызвало волну негодования по всему миру. В первую очередь, конечно, у сирийского правительства.

В нашем распоряжении появилось видео, снятое в Эс-Сувейде:

Неравнодушными также остались европейские лидеры, главы стран Ближнего Востока и России.

После решения Трампа по всей территории сирийской республики прошли волны протеста: простой народ выходил на улицы своих городов, чтобы выразить свою поддержку жителям оккупированных сирийских Голан. Кроме того, они выступали против решения США.

Ранее сообщалось, что к 45-летию освобождения сирийского города Эль-Кунейтра прошел запуск кампании по подписанию миллиона подписей в поддержку оккупированных Голанских высот и за отказ от решения Соединенных Штатов присвоить эти земли Израилю. Подписи собирали по всем сирийским провинциям, а затем передали отделению Организации Объединенных Наций (ООН) в Дамаске. В кампании приняли участие десятки юношей и девушек, проживающих в разных сирийских провинциях.