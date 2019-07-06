ЛНР итоги 30 июня — 6 июля: Народная милиция сбила дрон, фестиваль «Амброзия» прошел в Луганске

Луганск, 6 июля. Народная милиция ЛНР сбила у линии соприкосновения беспилотный летательный аппарат ВСУ с агитационными листовками. Жители ЛНР почтили память жертв авиаудара украинских силовиков по частному сектору Станицы Луганской и Старой Кондрашовки. Подробнее об этих и других новостях Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Киев дал согласие на ремонт моста в Станице Луганской

Киев дал согласие на ремонт разрушенного пролета моста на пункте пропуска «Станица Луганская» в Донбассе, об этом в «Твиттере» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Однако представитель Киева в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская не была готова обсуждать эту тему на переговорах в Минске.

Полпред ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика готова отремонтировать мост за свой счет по проекту Международного комитета Красного Креста (МККК). Глава ЛНР поручил в ближайшее время проработать этот вопрос.

Дрон с агитлистовками сбит у линии соприкосновения

Народная милиция ЛНР сбила у линии соприкосновения беспилотный летательный аппарат с агитационными листовками украинских силовиков, заявил на текущей неделе журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

«Вчера нашими защитниками был сбит очередной украинский беспилотник, который выполнял не только разведывательные задачи. На нем обнаружено устройство для сбрасывания листовок, наполненное пропагандистскими материалами, с помощью которых украинские боевики намерены вернуть безнадежно утерянный Донбасс. Листовки, которые планировали разбрасывать над населенными пунктами республики, прямым текстом несут угрозу мирным людям», — сообщил Иван Филипоненко, офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Жители ЛНР возложили цветы к памятнику погибшим детям

Жители ЛНР почтили память жертв авиаудара украинских силовиков по частному сектору Станицы Луганской и Старой Кондрашовки в 2014 году, в результате которого погибли 12 мирных жителей, в том числе пятилетний ребенок.

На митинг-реквием, прошедший в Луганске, пришли представители общественных и молодежных организаций, казаки и жители города. Они возложили цветы к памятнику погибшим детям ЛНР и почтили их память минутой молчания.

«Украина, под режимом которой находится практически пять лет эта территория [Станица Луганская], не делает ничего. Данный случай не расследуется… До сих пор Украина продолжает скрывать данные по этому случаю, и должного расследования не происходит», — сказал член правления общественной организации «Мемориал» Сергей Белов.

В республике ожидают повышения урожая зерновых на 30%

Ожидаемый в 2019 году урожай зерновых в ЛНР позволит обеспечить продовольственную безопасность республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, лично ознакомившись с ходом уборочной кампании зерновых культур.

Глава республики уточнил, что урожайность зерновых в 2019 году ожидается на 25-30% выше по сравнению с урожаем 2018 года.

«Зерна, которое мы сейчас уберем, абсолютно достаточно для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность республики, для того чтобы обеспечить республику хлебом», — заявил Леонид Пасечник.

Фестиваль уличной культуры «Амброзия» состоялся в Луганске

Около 10 тысяч жителей ЛНР посетили фестиваль уличной культуры «Амброзия» в Луганске. Организатором мероприятия выступило общественное движение «Мир Луганщине». На территории столичного парка работало более 10 тематических площадок и зон.

Основная цель мероприятия — поддержать инициативы творческой талантливой молодежи республики. Фестиваль планируют сделать ежегодным.