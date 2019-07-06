Капитана команды КВН «Сборная РУДН» выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Москва, 6 июля. Бывшего капитана команды КВН «Сборная РУДН» и общественного деятеля Сангаджи Тарбаева могут выдвинуть на пост сенатора в Совете федерации. Об этом сообщил источник ТАСС в окружении врио главы Калмыкии Бату Хасикова.

По словам источника, решение о выдвижении Тарбаева в сенаторы будет принято в случае избрания Хасикова на пост главы региона. В настоящий момент бывший капитан «Сборной РУДН» является председателем совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, в марте этого года Тарбаев был выбран членом Общественной палаты Москвы III созыва.

«Сангаджи Тарбаев, как ожидается, будет номером один в списке кандидатов в сенаторы, которых Хасиков представит в избирком на момент подачи документов для регистрации для участия в выборах главы Калмыкии», — сообщил источник.

В настоящее время сенатором от исполнительной власти Калмыкии является Юрий Бирюков, срок его полномочий истекает в сентябре. Каждый кандидат на пост главы республики представляет тройку кандидатов на пост сенатора.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова в марте текущего года. Врио главы региона был назначен 38-летний Бату Хасиков. Выборы главы Калмыкии пройдут 8 сентября.