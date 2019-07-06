Власти Иркутской области попросили Сбербанк о льготах для пострадавших от паводка

Иркутск, 6 июля. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил Сбербанк предоставить льготы пострадавшим от подтопления жителям региона, у которых есть кредиты.

У 280 человек есть кредиты в Сбербанке. По словам главы региона, руководство банка согласилось помочь россиянам. В течение года они могут не оплачивать кредит, штраф не начислят.

Сбербанк прорабатывает условия соглашения. Сергей Левченко добавил, что правительство региона обращается и к другим банкам, чтобы они дали льготы пострадавшим.

Напомним, что в шести районах Иркутской области действует режим ЧС. Погибли 22 человека, 13 без вести пропали, более 1000 человек остались без электричества.

По оценке вице-премьера России Виталия Мутко, на восстановление поврежденной инфраструктуры понадобится порядка 28 млрд рублей. Правоохранительные органы пресекают попытки мародерства в регионе, возбуждено шесть уголовных дел по заявлениям пострадавших.