Рогозин рассказал, когда начнется завершающая стадия испытаний «Сармата»

Красноярск, 6 июля. Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».

По словам Рогозина, сейчас ведутся огневые испытания «Сармата». К концу 2019 года большую их часть должны завершить.

Гендиректор Роскосмоса отметил, что все работы по стратегическому комплексу идут в соответствии с графиком.

«Никаких срывов не предвидится, хотя были определенные риски, связанные не столько с предприятием, сколько с остальной испытательной базой. Благодаря усилиям Роскосмоса, его предприятий, новой команды, эти риски сняты», — рассказал Рогозин.

Кроме того, гендиректор Роскосмоса предложил способ утилизации боевых ракет. Рогозин считает, что в будущем их нужно адаптировать под носители, которые выводят спутники на орбиту. По словам главы Роскосмоса, сейчас обсуждается адаптация ракеты «Воевода» под проекты, связанные с выведением небольших космических аппаратов на гражданские орбиты. После выведения с боевого дежурства такой способ утилизации можно применять ко всем ракетам, в том числе и к «Сармату».

Рогозин отметил, что подтверждающие пуски продемонстрировали колоссальный потенциал ракеты. Поэтому через десятилетия можно будет извлечь максимальную пользу из утилизации.

«Сейчас надо закладывать технологию полного жизненного цикла: от задумки, проектирования, подготовки производства, потом завершаются этапы службы родине и потом утилизация — не под каток, по возможности с максимальной пользой», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, какое вооружение поступит в войска в ближайшее время. Глава государства назвал гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», тяжелую межконтинентальную ракету «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон» и крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник», сообщает Газета.ru.