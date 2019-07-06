Задержанные в Ливии россияне стали жертвами подхваченного российскими СМИ вброса из США

Москва, 6 июля. Российские СМИ, подхватившие вброс о том, что задержанные сотрудники Фонда защиты национальных ценностей якобы «вмешивались» в выборы в Ливии, попросту пошли на поводу у американской пропаганды. Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Американское информационное агентство Bloomberg накануне опубликовало материал, в котором заявило, что двоих россиян задержали в африканской стране за якобы «попытку вмешательства в выборы». При том, что Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) объяснил, что социологи никоим образом не вмешивались в электоральные процессы и всего лишь наблюдали за ситуацией в стране. В частности, они изучали культурную, гуманитарную и политическую обстановку в Ливии.

Однако вброс тут же подхватили либеральные российские СМИ, среди которых «Эхо Москвы» и «Дождь». И если их деятельность как обычно не вызвала реакции общества, уже привыкшего к необоснованной критике по надуманным поводам, то внимание привлекли новости изданий, никогда не отличавшихся антироссийской пропагандой.

Так, в заголовках РИА Новости и традиционно беспристрастного «Интерфакса» появились слова о том, что российские социологи в Ливии были задержаны именно «за вмешательство в выборы». Необоснованные обвинения прозвучали в материалах нескольких десятков СМИ, которые поленились выяснить, в том числе и у специалистов Фонда, что в действительности произошло в африканской стране, и решили распространить «версию», вброшенную американским изданием.

Как рассказал Федеральному агентству новостей глава ФЗНЦ Александр Малькевич, руководителя полевой исследовательской группы Фонда Максима Шугалея и переводчика Самера Хасана Али задержали в Триполи еще в мае, с тех пор организация вела переговоры с властями Переходного национального совета (ПНС). Официальных требований россиянам при этом не предъявлялось. Весь вопрос не предавался огласке в интересах задержанных и для того, чтобы ситуация скорее разрешилась и их освободили из-под стражи, объяснил Малькевич. Однако благодаря вбросу Bloomberg и подхватившим его российским СМИ появилась негативная информационная волна, которая перечеркнула прогресс в переговорах.

По словам Малькевича, власти Ливии, заглянув в материалы как западных, так и ряда российских СМИ, зафиксировали «подтверждение вмешательства» и тут же записали это в обвинительное заключение. В погоне за хайпом журналисты в России добились существенного ухудшения положения социологов, которые могли в считанные дни вернуться домой, констатировал глава Фонда.

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью «Экономике Сегодня» объяснил, что мотивы американских журналистов, распространивших заведомо ложную информацию, вполне понятны — им нужен повод для обвинений в адрес Москвы. «Вмешательство» в выборы, отметил эксперт, отлично для этой цели подходит.

И хотя в США обвинения рассыпались в прах, как показало провальное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который за почти два года так и не смог доказать «вмешательство» Москвы в электоральные процессы в 2016 году, Вашингтон не отказывается от удобной ему технологии, указал сенатор.

«У российских же СМИ другая мотивация», — считает Цеков.

Мотивы либеральных российских СМИ вполне понятны, указал сенатор, — они подхватывают и громко раскручивают все провокации, организованные на Западе против России, часто не задумываясь о причинах и сути происходящего. При том, что российские фонды ведут за рубежом миротворческую и исследовательскую работу, останавливают войны, предотвращают угрозы.

«Особенно удивительно, что в этом поучаствовали государственные СМИ России – в них, к сожалению, тоже хватает людей с либеральными взглядами. Может, при этом они и патриоты, но просчитать на ход вперед свои действия не удосужились», — посетовал Цеков.

Он обратил внимание на то, что ФЗНЦ прикладывал огромные усилия для освобождения своих сотрудников, в частности обратился к МИД РФ и ООН. Однако все попытки пропали зря за считанные часы из-за непрофессионализма ряда российских СМИ, которые не потрудились проверить все факты, как того требует журналистика.

«Другого термина, кроме «вредительство» к произошедшему подобрать сложно», — заключил сенатор.

Напомним, ранее выдвигалась версия, согласно которой причиной задержания россиян в Ливии могло стать проведенное ими интервью с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего президента страны Муаммара Каддафи.

Ряд экспертов связал задержание социологов с этой встречей. Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа, генеральная прокуратура ПНС, которая ответственна за задержание россиян, — политический противник сына бывшего президента страны.

Малькевич при этом обратил внимание на то, что интервью у кого-либо из лидеров стран является частью исследования, а не преступлением, это нормальная работа в цивилизованном обществе. Именно поэтому, указал глава Фонда, никакого «вмешательства в выборы» не было, да и быть не могло.

В связи с задержанием в Ливии сотрудников российского ФЗНЦ Федеральное агентство новостей отправит в Ливию своих репортеров с целью выяснения всех обстоятельств задержания и ситуации с социологами. В командировку отправятся опытные журналисты, военные корреспонденты ФАН Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис.