Что ждет Украину после демарша в ПАСЕ

Украина всерьез побила горшки с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Конфликт зрел довольно долго. Экстравагантное поведение украинских делегатов в стенах организации нередко выходило за рамки протокола. Взять хотя бы Алексея Гончаренко, защищавшегося от «российской угрозы» в перчатках сантехника.

Киевские депутаты нападали на журналистов, посвящали широкие массы в таинства банкетов ассамблеи, беспричинно распевали гимн. Сложно назвать адекватной и позицию Киева по российскому вопросу.

Когда в ПАСЕ достигли очевидного консенсуса, украинские делегаты сочли за лучшее мелко напакостить коллегам. Они выдвинули бесконечное количество возражений. К небольшому по объему документу было сделано в общей сложности 222 поправки, подавляющее большинство которых подготовили именно представители Украины. Немного подсобила Грузия и отчаявшийся британский лорд.

Ближе к полуночи ненужные формальности удалось преодолеть. Хотя голосование проходило в ночное время, была зафиксирована очень высокая явка депутатов. Россия вернулась к работе в ПАСЕ.

Среди украинских «можновладцив» началась форменная истерика. Главный радикал Олег Ляшко даже заявил об «одностороннем выходе» из состава организации.

Однако он «вышел» исключительно фигурально. Завершив свой яркий спич, политик, как ни в чем, ни бывало, вернулся на исходную позицию. Впрочем, для Олега Валерьевича такое поведение характерно и на внутренней арене. В духе Ляшко назвать с парламентской трибуны пенсионную реформу «геноцидом народа», а через несколько минут нажать на кнопку «за». Что ни говори, а в новом составе парламента харизмы Ляшко будет не хватать…

Тем временем спикер Рады Андрей Парубий отозвал приглашение международных наблюдателей ПАСЕ на предстоящие парламентские выборы на Украине. Политик поместил письмо президенту ПАСЕ Мари Паскье на своей странице в социальной сети Facebook.

«Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора — России, — объяснил свой поступок единственный в мире спикер со справкой. — Влияние России на украинские выборы — любым образом — не допустим».

Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Старый Свет в «измене». Дипломат пообещал дать европейцам самый решительный ответ.

«Это довольно комплексный план, который должен стать реакцией, причем жесткой и очень последовательной, на ту «измену», которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ», — сказал Климкин.

Именно он первым и озвучил идею не приглашать евродепутатов на выборы. Мол, ассамблея «вышла из доверия». Как следует «подгадив» команде нового президента, Климкин отправился в творческий отпуск. А 2 июля делегаты ПАСЕ ступили на украинскую землю. Однако в этот же день Владимир Арьев анонсировал письмо Парубия. Его прогноз сбылся.

Послание спикера Рады было направлено спустя всего несколько часов после прибытия представителей одного из двух главных уставных ведомств Совета Европы. Выходка Парубия встретила критичную реакцию главы ПАСЕ Мари Паскье. Она подчеркнула, что приглашение наблюдателей ПАСЕ является прямым обязательством Киева. Паськье добавила, что организация мониторит выборы на Украине с 1994 года, что позволило в значительной мере улучшить избирательное законодательство и практику его применения.

«Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под мониторинговым наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать Ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами», — цитирует Паськье «Интерфакс Украина».

По мнению украинского политолога Павла Рудякова, реакция Киева на новые вызовы оказалась «пошлой и истеричной». Эксперт напомнил, что ПАСЕ ранее неоднократно поддерживала Украину даже в тех ситуациях, когда Киев действовал «грязно». Он напомнил о так называемой «азовской» резолюции, принятой на фоне провокации ВМС Украины в Керченском проливе. Несмотря на очевидно провокационные действия, ассамблея фактически стала на сторону администрации экс-президента Петра Порошенко.

В этом свете нынешний демарш может дорого обойтись его инициаторам.

«Скажем, в январе была принята так называемая «азовская» резолюция, которая полностью приняла украинскую официальную позицию, хотя к ней могут быть вопросы. Теперь мы от этого отказываемся. Причем отказываемся истерично и пошло, по-бытовому — с оскорблениями», — заключил политолог.

Новым украинским властям нужно проделать немалый фронт работы, чтобы восстановить авторитет и доверие к делегации. А пока уходящие (очень плавно) власти лишь усугубляют конфликт с одной из ключевых европейских институций.