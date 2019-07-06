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Мухин призвал противодействовать давлению США и их сателлитов после задержания россиян в Ливии

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Мухин призвал противодействовать давлению США и их сателлитов после задержания россиян в Ливии

Москва, 6 июля. Политолог, публицист и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал ситуацию, когда российские СМИ оклеветали сограждан, попавших в беду в Ливии.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич возмущен сообщениями некоторых СМИ о задержании двоих сотрудников фонда в Ливии. Ситуацию он назвал отвратительной. 

В Ливии задержали специалистов, которые занимались изучением и анализом информации о гуманитарной, культурной, социологической и политической обстановке в стране. Им приписывают некое «вмешательство» в выборы, которых в стране нет и в ближайшее время не предвидится. Российская сторона вела переговоры с Ливией на протяжении нескольких дней. Триполи уже был готов признать ошибку и отпустить россиян, когда произошел «слив» информации в СМИ.

Первыми новость подхватили зарубежные издания, которые представили это в традиционном для Запада ключе — «российское вмешательство», «российская агрессия» и так далее. Доказательств, конечно же, никаких не было и быть не могло — все обвинения были голословны. Однако сообщения набирали популярность в обществе, поэтому их подхватили и российские СМИ. 

Мухин призвал противодействовать давлению США и их сателлитов после задержания россиян в Ливии

Публикации российских журналистов о «вмешательстве» значительно осложнили процесс спасения россиян, ведь, как оказалось, если верить некоторым изданиям, на родине их тоже считают «преступниками». Таким образом, ради хайпа российские СМИ оклеветали собственных сограждан.

Мухин призвал противодействовать давлению США и их сателлитов после задержания россиян в Ливии

Мухин с сожалением отметил, что бороться с этим практически невозможно. Западные СМИ давно нащупали точку получения прибыли и популярности путем создания образа «опасной России». Как оказалось, некоторые российские СМИ готовы угоститься куском этого пирога из фейков.

«Защиты от дурака нет. Если российская пресса подхватила что-то непроверенное — нужно разбираться отдельно с каждым, — приводи слова политолога Nation News. — Тут нужно исходить из мотивации. В России есть такие СМИ, которым не нужен фактчекинг, они вперед западных журналистов еще навыдумывают. Есть такие средства массовой информации, которые тупо гонятся за сенсацией».

Мухин призвал противодействовать давлению США и их сателлитов после задержания россиян в Ливии

«Понятно, что США и их сателлиты давят по болевым точкам и будут еще не раз, — констатировал эксперт. — По самым разным поводам — реальным или выдуманным. Больше, конечно, выдуманным. Будем смотреть, противодействовать и привлекать внимание к фейковости подобного рода действий».

Анализируя задержание россиян в Ливии, эксперты ранее предположили, что причиной задержания сотрудников фонда в Ливии стала их встреча с сыном экс-главы страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который на данный момент является важной политической фигурой в стране. Специалисты обратили внимание, что в Ливии у него есть как сторонники, так и противники.

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