Мухин призвал противодействовать давлению США и их сателлитов после задержания россиян в Ливии

Москва, 6 июля. Политолог, публицист и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал ситуацию, когда российские СМИ оклеветали сограждан, попавших в беду в Ливии.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич возмущен сообщениями некоторых СМИ о задержании двоих сотрудников фонда в Ливии. Ситуацию он назвал отвратительной.

В Ливии задержали специалистов, которые занимались изучением и анализом информации о гуманитарной, культурной, социологической и политической обстановке в стране. Им приписывают некое «вмешательство» в выборы, которых в стране нет и в ближайшее время не предвидится. Российская сторона вела переговоры с Ливией на протяжении нескольких дней. Триполи уже был готов признать ошибку и отпустить россиян, когда произошел «слив» информации в СМИ.

Первыми новость подхватили зарубежные издания, которые представили это в традиционном для Запада ключе — «российское вмешательство», «российская агрессия» и так далее. Доказательств, конечно же, никаких не было и быть не могло — все обвинения были голословны. Однако сообщения набирали популярность в обществе, поэтому их подхватили и российские СМИ.

Публикации российских журналистов о «вмешательстве» значительно осложнили процесс спасения россиян, ведь, как оказалось, если верить некоторым изданиям, на родине их тоже считают «преступниками». Таким образом, ради хайпа российские СМИ оклеветали собственных сограждан.

Мухин с сожалением отметил, что бороться с этим практически невозможно. Западные СМИ давно нащупали точку получения прибыли и популярности путем создания образа «опасной России». Как оказалось, некоторые российские СМИ готовы угоститься куском этого пирога из фейков.

«Защиты от дурака нет. Если российская пресса подхватила что-то непроверенное — нужно разбираться отдельно с каждым, — приводи слова политолога Nation News. — Тут нужно исходить из мотивации. В России есть такие СМИ, которым не нужен фактчекинг, они вперед западных журналистов еще навыдумывают. Есть такие средства массовой информации, которые тупо гонятся за сенсацией».

«Понятно, что США и их сателлиты давят по болевым точкам и будут еще не раз, — констатировал эксперт. — По самым разным поводам — реальным или выдуманным. Больше, конечно, выдуманным. Будем смотреть, противодействовать и привлекать внимание к фейковости подобного рода действий».

Анализируя задержание россиян в Ливии, эксперты ранее предположили, что причиной задержания сотрудников фонда в Ливии стала их встреча с сыном экс-главы страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который на данный момент является важной политической фигурой в стране. Специалисты обратили внимание, что в Ливии у него есть как сторонники, так и противники.