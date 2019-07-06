Землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Камчатки

Обнинск, 6 июля. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

6 июля в акватории Тихого океана зафиксировали подземный толчок на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения находился в 159 километрах от села Никольское.

В Алеутском районе жители не ощутили подземные толчки. Утром зафиксировали еще четыре землетрясения у берегов Камчатки. Сейсмологи следят за ситуацией, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что ученые предсказали мощное извержение вулкана Большая Ундина на Камчатке. Сейсмическая активность вулкана была обнаружена в 2017 году, с того времени число подземных толчков в этом районе увеличилось.

Извержение такого крупного вулкана может привести к катастрофическим последствиям для региона, предупреждают специалисты.