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Стало известно, когда военные завершат ликвидацию последствий паводка в Тулуне

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Стало известно, когда военные завершат ликвидацию последствий паводка в Тулуне

Иркутск, 6 июля. Военные подразделения завершат работы по ликвидации последствий паводка в Иркутской области 20 июля, об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки в регион.

«20 июля мы должны завершить все работы, все сдать документально и возвращать войска», — заявил Булгаков.

По итогам рабочей поездки замминистра обороны РФ принял решение усилить группировку ВС РФ, ликвидирующую последствия паводка в Иркутской области. Булгаков добавил, что в регион будут переброшены дополнительная техника и личный состав для ликвидации последствий затопления. Для переброски в Иркутскую область в высшую степень готовности приведен механизированный батальон железнодорожной бригады, он прибудет в Тулун в воскресенье.

Кроме того, в регион отправят 15 самосвалов, четыре бульдозера, четыре экскаватора, грейдеры и катки. Булгаков уточнил, что в пострадавших районах будут восстановлены дороги, ликвидировать последствия стихии направят 1,5 тысячи военных.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области из-за паводка. По данным на 3 июля, в результате паводка погиб 21 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. По последним данным, из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи жилых домов, свыше 3 тысяч приусадебных участков, а также 32 социально-значимых объекта, 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

Ранее сообщалось, что шесть уголовных дел возбуждено по факту мародерства в затопленных районах Иркутской области. За прошлую неделю в дежурные части МВД России в Тулунском, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах поступило 12 сообщений о кражах имущества в оставленных жителями домах.

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