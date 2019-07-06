Автомобили Datsun подорожали в России

Москва, 6 июля. Японская компания Datsun, выпускающая в России автомобили на базе моделей «АвтоВАЗа», увеличила стоимость моделей on-DO и mi-DO во всех комплектациях.

В ходе мониторинга цен на российском авторынке эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали повышение цен на автомобили Datsun во всех комплектациях на 5 тысяч рублей, то есть на 0,7 – 1,0% от прежней цены.

Стоимость Datsun on-DO в базовой комплектации составляет 485 тысяч рублей, самая дорогая версия этой модели обойдется в 662 тысячи рублей. Datsun mi-DO в самой доступной версии теперь стоит 550 тысяч рублей, а максимальная версия обойдется в 689 тысяч рублей.

Обе модели доступны с двигателем на 1,6 литра и 87 и 106 лошадиными силами. Также производитель предлагает варианты с механической или автоматической трансмиссией.

Стоит отметить, что это уже второе подорожание автомобилей Datsun в 2019 году. В январе автомобили этой марки подорожали на 9-16 тысяч рублей.

Ранее эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей стоимостью до двух миллионов рублей, которые выбирают россияне. За основу составления списка была взята средневзвешенная цена каждой модели с учетом всех модификаций, реализованной в РФ за первые пять месяцев 2019 года.