Китай разработал прорывную технологию производства ракетных двигателей

Пекин, 6 июля. Специалисты академии технологий ракет-носителей (CALT) в Китае разработали оригинальный метод с применением двух новых изоляционных материалов, позволяющих сэкономить расход топлива и значительно увеличить орбитальный период полета.

Благодаря изобретению китайских ученых криогенные реактивные двигатели теперь способны удерживать ракету на орбите до 30 суток вместо нескольких часов. По словам специалистов, за счет произведенной доработки существенно повышается и экологичность полетов.

«Ракеты при экстремально низких температурах теряют много топлива из-за его испарения, что и приводит к сокращению времени пребывания ракеты на орбите», — передает агентство «Синьхуа» объяснение члена группы исследователей Чжана Шаохуа.

По словам разработчиков, один из усовершенствованных материалов представляет собой разновидность пенополиуретана, который способен улучшить полезные характеристики изоляционного уплотнителя более чем на 50%. Что касается второй многослойной прокладки, то она, по заверениям ученых, на 18% более эффективна, чем существующие традиционные аналоги.

Тем самым КНР, как отмечает издание, сделала еще один важный, прорывной шаг для исследования дальнего космоса.

Напомним, КНР активно развивает национальную космическую программу. Специалисты страны работают над созданием широкого перечня летательных аппаратов.

Месяц назад Китай впервые в истории страны осуществил успешный космический пуск с морской платформы, расположенной в Желтом море. Ракета-носитель «Чанчжэн-11» (CZ-11) с семью космическими аппаратами стартовала в полдень 5 июня. Она создана для вывода на солнечно-синхронную орбиту легких спутников. С 2015 по 2019 годы китайские специалисты успешно запустили шесть ракет-носителей.

При этом Москва и Пекин призывают мировое сообщество отказаться от гонки вооружений в космосе. РФ и КНР намерены разработать юридически обязывающий многосторонний документ, гарантирующий неразмещение оружия любого вида в космическом пространстве, что предотвратит возникновения серьезной угрозы международному миру и безопасности.