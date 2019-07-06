Эксперт оценил заявление Байдена об исчезновении НАТО через пять лет

Джо Байден в силу возраста не опасается рисовать апокалиптические картины второго срока президента Трампа. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Конец НАТО

Североатлантический альянс может исчезнуть, если действующий президент Дональд Трамп одержит победу на выборах и вновь возглавит Соединенные Штаты. Такое заявление сделал кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии США Джо Байден.

«Если он [Трамп] будет переизбран, я обещаю вам, что НАТО не станет через четыре или пять лет. <…> Бывший канцлер Германии говорит, что им придется действовать в одиночку, так как им нельзя больше надеяться на Соединенные Штаты. Почему же мы подставляем НАТО?», — задал риторический вопрос бывший вице-президент.

Политические традиции

Как отметил Станислав Бышок, предрекать мировые бедствия или национальные катастрофы в случае победы оппонента — одно из профессиональных качеств или даже обязанностей политиков, претендующих на избираемые должности в демократических странах. США здесь не являются исключением.

«Принимая во внимание возраст Джо Байдена, в 2020 году состоятся его последние большие выборы. Поэтому, если он ошибается в прогнозах относительно прекращения существования НАТО в случае победы Трампа, ему вряд ли придется оправдываться за свои слова в 2024 году. Таким образом, политик может, не опасаясь, рисовать апокалиптические картины второго срока президента Трампа. Одновременно с этим следует иметь в виду американскую традицию, принятую в политической риторике», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, в заявлениях политиков регулярно сочетаются утверждения о величии и могуществе США как первой державы мира с сетованием на то, что страна находится на пороге катастрофы и любой шаг в неверном направлении разрушит ее до основания. Блок НАТО создавался в специфических условиях послевоенной Европы, когда было неясно, останутся ли американские войска на континенте, будет ли Германия, оправившись от поражения 1945 года, вновь проявлять агрессию по отношению к своим соседям, а также как себя поведет коммунистический Советский Союз и решит ли он продвигать свою идеологию и военную мощь далее в западном направлении.

«На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой, с одной стороны, США являются крупнейшей военной силой в НАТО, при этом ни одной из стран-членов Альянса никто в военном отношении не угрожает. В этой связи тот скепсис, который выражает президент Трамп в отношении блока НАТО, имеет понятные основания. Ни при одном реалистичном сценарии упразднение блока НАТО (что само по себе является маловероятным) не приведет к прекращению военного сотрудничества европейских стран с США или даже к обязательному переводу американских военных баз с континента», — добавил Станислав Бышок.

Эксперт заметил, что при упразднении НАТО идея общеевропейской армии, о которой в последнее время говорили лидеры Германии и Франции, станет более осязаемой. Впрочем, и здесь возникнет вопрос о том, от кого, собственно, следует обороняться европейцам.