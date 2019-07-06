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Эксперт оценил заявление Байдена об исчезновении НАТО через пять лет

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Эксперт оценил заявление Байдена об исчезновении НАТО через пять лет

Джо Байден в силу возраста не опасается рисовать апокалиптические картины второго срока президента Трампа. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Конец НАТО

Североатлантический альянс может исчезнуть, если действующий президент Дональд Трамп одержит победу на выборах и вновь возглавит Соединенные Штаты. Такое заявление сделал кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии США Джо Байден.

Эксперт оценил заявление Байдена об исчезновении НАТО через пять лет

«Если он [Трамп] будет переизбран, я обещаю вам, что НАТО не станет через четыре или пять лет. <…> Бывший канцлер Германии говорит, что им придется действовать в одиночку, так как им нельзя больше надеяться на Соединенные Штаты. Почему же мы подставляем НАТО?», — задал риторический вопрос бывший вице-президент.

Политические традиции

Как отметил Станислав Бышок, предрекать мировые бедствия или национальные катастрофы в случае победы оппонента — одно из профессиональных качеств или даже обязанностей политиков, претендующих на избираемые должности в демократических странах. США здесь не являются исключением.

«Принимая во внимание возраст Джо Байдена, в 2020 году состоятся его последние большие выборы. Поэтому, если он ошибается в прогнозах относительно прекращения существования НАТО в случае победы Трампа, ему вряд ли придется оправдываться за свои слова в 2024 году. Таким образом, политик может, не опасаясь, рисовать апокалиптические картины второго срока президента Трампа. Одновременно с этим следует иметь в виду американскую традицию, принятую в политической риторике», — пояснил Станислав Бышок.

Эксперт оценил заявление Байдена об исчезновении НАТО через пять лет

По словам эксперта, в заявлениях политиков регулярно сочетаются утверждения о величии и могуществе США как первой державы мира с сетованием на то, что страна находится на пороге катастрофы и любой шаг в неверном направлении разрушит ее до основания. Блок НАТО создавался в специфических условиях послевоенной Европы, когда было неясно, останутся ли американские войска на континенте, будет ли Германия, оправившись от поражения 1945 года, вновь проявлять агрессию по отношению к своим соседям, а также как себя поведет коммунистический Советский Союз и решит ли он продвигать свою идеологию и военную мощь далее в западном направлении.

«На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой, с одной стороны, США являются крупнейшей военной силой в НАТО, при этом ни одной из стран-членов Альянса никто в военном отношении не угрожает. В этой связи тот скепсис, который выражает президент Трамп в отношении блока НАТО, имеет понятные основания. Ни при одном реалистичном сценарии упразднение блока НАТО (что само по себе является маловероятным) не приведет к прекращению военного сотрудничества европейских стран с США или даже к обязательному переводу американских военных баз с континента», — добавил Станислав Бышок.

Эксперт заметил, что при упразднении НАТО идея общеевропейской армии, о которой в последнее время говорили лидеры Германии и Франции, станет более осязаемой. Впрочем, и здесь возникнет вопрос о том, от кого, собственно, следует обороняться европейцам.

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