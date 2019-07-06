Эксперты назвали лучшее оружие времен Первой мировой войны

Москва, 6 июля. Эксперты составили рейтинг лучшего оружия времен Первой мировой войны. В топ-5 попала легендарная российская винтовка Мосина. По словам специалистов, все огнестрелы, вошедшие в список, до сих пор стоят на вооружении во многих странах.

«Мосинка» используется с 1891 года. На прошедшем в конце июня V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» был представлен модернизированный вариант винтовки, получившей новый обвес. Как пояснил сотрудник ООО «Оверхол-ПРО» Дмитрий Суворов, изменения позволили повысить точность стрельбы.

«Кроме того, наше ложе позволяет устанавливать приборы ночного видения, регулировать его под каждого стрелка», — отметил специалист.

Ожидается, что спрос на улучшенную «Мосинку» возрастет. Так, разработчики сообщили, что модернизированной винтовкой заинтересовались в Росгвардии. Оружие хотят использовать для начального этапа подготовки снайперов.

К лучшему оружию времен Первой мировой войны эксперты относят Colt M1911. Этот пистолет до сих пор пользуется большой популярностью и применяется как среди военных, так и полицейских. Особенно много поклонников у «Кольта» в США. Пистолет имеет большой вес и магазин всего на семь патронов, но при этом отличается надежностью и удобством. После Первой мировой войны американский пистолет модернизировали, изменив упор боевой пружины, а также уменьшив выступ спускового крючка и длину его хода. Всего М1911 имеет восемь вариантов и восемь копий.

В топ-5 лучшего оружия Первой мировой войны попал отечественный пулемет «Максим». Его можно считать первым автоматическим оружием во всем мире. «Максим» широко применялся в войнах XX века, однако его до сих пор используют в «горячих точках». В ленту пулемета помещается 250 патронов, при этом он способен производить 600 выстрелов в минуту. Как отмечают фронтовики, «Максим» наводил страх на солдат одним своим видом, что позволяло психологически воздействовать на противника и успешно противостоять армии с большей численностью.

Кроме того, в рейтинге, составленном еженедельником «Звезда», оказалась немецкая винтовка Mauser 98. Данное оружие пользуется популярностью благодаря своей точности и надежности. «Маузер» лидирует по количеству выпущенных экземпляров среди всех видов не автоматических винтовок. «Маузер» являлся основным оружием немецкой армии вплоть до конца Второй мировой войны. Винтовка популярна у армий африканского континента, а также среди охотников и спортсменов.

Также в пятерку попала американская винтовка Springfield M1903, сообщает Газета.ru. Некоторые эксперты считают ее «подделкой» Mauser 98. Американская винтовка обладает худшей дальностью стрельбы и меньшим калибром, но при этом легче немецкого варианта. Несмотря на сходство, «Маузер» получил большее распространение, чем «Спрингфилд». Снайперы США использовали «Спрингфилд» до 1969 года. После этого винтовку стали применять в качестве церемониального оружия для рот почетного караула. Фанаты и коллекционеры оружия до сих пор продолжают покупать образцы этой винтовки.