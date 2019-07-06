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Эксперт оценил шансы «Локомотива» в матче с «Зенитом» за Суперкубок

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Эксперт оценил шансы «Локомотива» в матче с «Зенитом» за Суперкубок

Москва, 6 июля. Бывший главный тренер сборной России и помощник наставника «Локомотива» Борис Игнатьев рассказал Федеральному агентству новостей о своих ожиданиях от матча за Суперкубок, в котором сыграют «Зенит» и «железнодорожники».

«Прежде всего, конечно, нужно понимать, что это стартовая игра и команды не смогут нам показать все, на что они способны. У каждой из команд есть свои козыри, поэтому стоит ждать упорно игры. Во-вторых, очень важно, в каком состоянии команда находится после столь короткого подготовительного периода. Хочется увидеть, что творческое в игру команд привнесли тренеры, что из себя представляют новички», — рассказал специалист.

Эксперт оценил шансы «Локомотива» в матче с «Зенитом» за Суперкубок

По его мнению, положение «Зенита» стало несколько увереннее.

«Мои симпатии на стороне «Локомотива», на стороне Юрия Семина (главного тренера «железнодорожников». — прим. ФАН). В одной игре может произойти, что угодно, ведь команды мобилизуют все свои внутренние ресурсы. «Локомотив» в межсезонье потерял существенно больше футболистов по сравнению с «Зенитом». И я не говорю только о количестве, но и о ценности. Для «Локомотива» потеря [Джефферсона] Фарфана и [Мануэля] Фернандеша, которые были ключевыми футболистами, очень существенна», — оценил тренер шансы команды.

Встреча «Локомотив» — «Зенит» состоится 6 июля на столичной «ВТБ Арене». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ждет от нового футбольного сезона, а также поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив».

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