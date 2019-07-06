Сирия, 6 июля. ССА захватила группу курдов в Алеппо, в Хаме ликвидирована группа боевиков «Тахрир аш-Шам». В Дейр-эз-Зоре неизвестные обстреляли блокпост SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совершили совместно с ВКС РФ вылеты в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковала расположения джихадистов в Идлибе и отразила нападение террористов-смертников в Хаме.

«Исламское государство1»: подозревается в нападении на курдский блокпост в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: напала на отряд сирийской армии и потеряла несколько боевиков в Хаме.

Курды: в городе Африн на севере Алеппо потеряли группу бойцов.

«Свободная сирийская армия» (ССА): захватила в плен группу курдских радикалов YPG в Алеппо.

Провинция Алеппо

Новостной портал Baladi News передает, что отряду протурецкой группировки «Свободная сирийская армия» (ССА) удалось захватить несколько курдских радикалов в Африне. По сообщению источника, боевики ССА позднее выложили на своих медиаресурсах видеозапись допроса одного из захваченных ими курдов, где им на камеру было сделано признание, что ими были завербовны за деньги несовершеннолетние, которые устанавливали взрывные устройства в автомобилях и мотоциклах в кантоне Африн.

Провинция Дейр-эз-Зор

Серия атак на курдские блокпосты и конвои в провинции продолжилась. Вооруженная группировка боевиков, предположительно принадлежащая к «спящим ячейкам» «Исламского государства» скрывающимся в пустыне на востоке страны, напала на контрольно-пропускной пункт «Демократических сил Сирии» (SDF) у поселка Мухаймида, как передает канал Deir Ezzor 24. Боевики обстреляли курдов из пулемета. О жертвах среди курдского ополчения пока не сообщалось.

Источник так же сообщил, что военный конвой международной коалиции прибыл на базу, расположенную вблизи нефтяных месторождений на юге провинции. Местные источники также сообщают, что коалиция позаботилась об установке камер наблюдения вокруг своей базы.

Провинция Идлиб

Продолжаются боевые вылеты ВКС РФ и военно-воздушных сил Сирии на границах провинций Хама и Идлиб, где сосредоточены силы альянса боевиков «Тахрир аш-Шам». Как передает новостной канал Step News Agency, сегодня утром военные самолеты нанесли точечные авиаудары в окрестностях города Маарет ан-Нуман, где расположены укрепрайоны радикалов. В свою очередь воздушно-космические силы РФ атаковали склады боеприпасов и опорные пункты у деревни Файлюн, в то время как сирийская армия обстреляла из крупнокалиберной артиллерии позиции джихадистов в предместьях города Хан-Шейхун, о чем так же сообщил источник.

Провинция Хама

Боевики из операционной группы «Фатах аль-Мубин» сообщили, что ими якобы был поврежден вертолёт ВВС Сирии на севере провинции, как сообщил источник в сети Twitter badly xeroxed. Боевики заявляют, что им удалось повредить вертолет с помощью системы противовоздушной обороны. Правительственные СМИ и военный источники, приближенные к САА, пока не подтверждают данные потери.

Новостной портал Al Masdar передал, что отряду сирийской армии удалось отбить атаку группы боевиков «Тахрир аш-Шам» с несколькими террористами-смертниками, которые напали на них в районе поселка Хамамият. В ходе боев сирийской армии удалось ликвидировать несколько из них.

1 Организация запрещена на территории РФ.