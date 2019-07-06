Скабеева раскритиковала новый сезон «Очень странных дел» из-за «плохих русских»

Москва, 6 июля. Американская развлекательная компания Netflix выпустила третий сезон сериала «Очень странные дела». Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон, в котором «плохие русские» снова представлены главными врагами Америки.

Действие третьего сезона разворачивается в 80-х годах, таким образом создатели решили сыграть на ностальгии американцев. В первых двух сезонах главными злодеями выступали демоны из параллельной реальности, однако в третьем сезоне создатели сериала решили воспользоваться проверенным методом и демонизировать русских.

«Третий сезон «Очень странных дел» — это прямо огонь. Главные враги, разумеется, — русские. Русские хотят уничтожить Америку», — написала Скабеева в telegram-канале.

По задумке создателей сериала, в Вашингтоне пытаются расшифровать радиосигнал, поступающий от российских шпионов.

«Это, естественно, на здоровье. Но как же круто начинается сериал, 80-ые годы. Они реально считают, что мы идиоты», — приводит слова Скабеевой «Ura.ru».

Стоит отметить, что и сама развлекательная компания Netflix признала третий сезон провальным и пообещала больше не снимать сериалы длиннее двух сезонов, пишет «Газета.ру».

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